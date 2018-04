La segunda. La jueza Graciela Del Pie puede sumar el segundo castigo por robo agravado al historial de Miguel Angel "Gorrión" Ríos (31).

"Sólo quiero decir algo para que vean como son las cosas", insistió ayer el "Gorrión" Miguel Angel Ríos (31), mientras la jueza Graciela Del Pie (Sala III, Cámara Penal) intentaba saber si ratificaba o no el acuerdo de juicio abreviado en el que aceptaba 3 años y 2 meses de cárcel por un asalto en una casa de Ullum en marzo de 2016. "Sí, sí, me hago cargo, pero a esa mujer le llevan droga nada más, tres plantas de marihuana", dijo finalmente Ríos, aunque en el expediente consta que esa vez sustrajeron dos teléfonos y unos 8.000 pesos.



El acuerdo de juicio abreviado se concretó entre Ríos con su defensor Marcelo Jesús Valenzuela, con el fiscal José Eduardo Mallea. Ahí, el detenido acepta su responsabilidad en los delitos de robo con tres agravantes: el uso de armas cuya aptitud para disparar no pudo probarse, y ser cometido en poblado y en banda. Y usurpación de autoridad, por decir que eran policías aunque no vestían como tales.

El resto de la banda fue capturada pero les dieron probation



Todo pasó alrededor de las 2,30 del 23 de marzo de 2016 en la casa de Claudia Sáenz en el barrio Higueritras II, en Ullum. Hasta allí llegaron cinco sujetos en un VW Gol que, a punta de armas y a los gritos, irrumpieron con una exigencia: "¡Quietos, Policía, esto es un allanamiento, todos al piso!". Luego se fueron directo a la habitación de la dueña de casa y de un ropero le llevaron $8.000 y su teléfono, también le llevaron el celular a Jonathan Marín.



Esa misma noche cayeron presos Cintia Lezcano, su pareja Pablo Sebastián Matamoro y Rodolfo Cortez, quien llegaron excarcelados al juicio y pudieron acceder a una probation por no tener condenas previas, dijeron fuentes judiciales.



Ríos cayó siete días después y su situación fue distinta pues el 17 de marzo de 2015 había sido condenado a 3 años y 6 meses por otro robo agravado, y gozaba de libertad condicional en esa causa cuando cometió el asalto en Ullum.