Acusado por su ex pareja de hostigarla y haber sido violento durante el matrimonio, José Domingo Escudero dio su versión de los conflictos, asegurando que la causa principal es de índole económica y que las únicas repercusiones que espera no lamentar son las que puedan dañar a sus hijos. Respecto a la denuncia por el ataque al auto que ella conducía, Escudero afirmó que no se dijo toda la verdad.

Precisamente la hija mayor de la ex pareja, María José, publicó en Facebook la semana pasada que Escudero había roto vidrios del auto Fiat Palio estando su madre, Nancy Paredes, en el interior. Paredes declaró a DIARIO DE CUYO que se siente desprotegida y relató que ese lunes 8 de junio estaba acompañada con Carlos, con quien mantiene actualmente una relación, cuando apareció Escudero y rompió los vidrios. Nancy presentó la denuncia en la comisaría 9na ese mismo día, y agregó que tuvo que ponerse firme para que se la aceptaran.

Escudero, de 49 años, policía retirado, afirmó que “me hago cargo, pero no es en el contexto que ellos dicen. Estoy a derecho, soy respetuoso de la investigación y hay algo que ha quedado en el aire de lo que se dijo. A mí me tendría que haber denunciado él y por algo no lo hizo”, aseveró Escudero cerrándose a explayarse bajo el argumento que debe respetar la investigación del hecho.

Escudero hizo un recorrido por los puntos planteados por Paredes en la nota del pasado 13 de junio, dando otra versión e insistiendo que la raíz del problema es económico, porque él dejó de pasar dinero. “Dice que yo la maltraté, pero nunca en los 5 años de novio y 29 de matrimonio ejercí violencia. Los últimos 4 años fueron problemáticos porque yo caí en cama por ostiomielitis”, describió José quien agregó que por esa enfermedad estuvo dos años sin caminar, pasaron por muchos problemas económicos y en ese tiempo su entonces esposa empezó su relación con Carlos. “Cuando me di cuenta que no valía la pena vivir así, hice la exposición en 2017 y me fui a vivir a la casa de mi madre”, relató el hombre y añadió que pudo recuperarse económicamente con una agencia de seguridad y comenzó otra relación que hoy lo contiene.

Mientras Paredes reconoció que fue un error haber aceptado una invitación a dialogar en noviembre pasado y ver que él estaba con otra pareja, por lo que perdió momentáneamente el control y le arrancó las patente del auto que manejaba, Escudero aseguró que en realidad él había adquirido por una oportunidad muy provechosa, un Audi y que Paredes interpretó que él habría vendido un terreno en Astica o que tenía un dinero oculto. Y que las patentes fueron ‘el trofeo’ de los “28 golpes”, que le hizo al auto. Escudero la denunció y a Paredes le dictaron la ‘perimetral’.

De ahí en adelante, las denuncias y exposiciones fueron mutuas. Escudero indicó que la situación se puso más violenta a principios de año, cuando él dejó de pasar dinero a su ex esposa y sus dos hijos, ambos mayores de 21 años, quienes abandonaron sus estudios universitarios. "Si no quieren estudiar, ya son grandes. Pero no soy violento ni hostigo a nadie, como ella dice", añadió.

De todos modos, compró el Fiat Palio y, según sus dichos, accedió a que lo usara Paredes debido a que ella debe asistir a su propia madre. Pero lo que no aceptó después fueron las propuestas que le hizo Carlos, de venderlo al auto para encarar un negocio propio porque es un bien ganancial y a él le corresponde su parte. Escudero señaló que ese fue otro causal de problemas, porque hasta ese momento había sido cordial la relación con la pareja de su ex esposa. Empeoró desde el 24 de mayo, cuando denunció otro ataque a un vehículo propio, que ahora es una Ford Ecosport. Dijo que ese episodio está relacionado con el del 8 de junio porque ambas denuncias están en el mismo Juzgado. Y del último sólo repite la pregunta: “¿Por qué no hizo él la denuncia?”

Señaló que confía que la salida estará en las resoluciones judiciales. Y que lamenta todo esto por sus hijos. Y ahí también dio su versión. “Están sufriendo por esto. Está bien que mi hija haya hecho esa publicación, porque confió en lo que le contaron. Yo le enseñé que no se deje atropellar por nadie. Sé que me ama y que se sabrá toda la verdad. Ella pone mi “presunto padre” y mi ex pareja declaró en la entrevista que yo le dije a mi otro hijo, José Facundo, que desconfiaba que yo era el padre. Lo cierto es que ella fue quien me dijo que no son mis hijos biológicos. Lo que pretendo es hacer un examen de ADN para saber la verdad, sin importar el resultado yo igual los voy a sentir como mis hijos. Aparte, ojalá que se complete el trámite del divorcio y que cada uno sea feliz con su pareja”.