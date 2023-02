Un recorrido de rutina de Energía San Juan por el barrio La Estación, Rawson, enfrentó de tal manera a dos familias vecinas, que hubo denuncias cruzadas y dos de ellos, padre e hijo, terminaron presos. Héctor Moncunill (exconvicto con una condena por robo agravado) y su hijo Walter, hasta fueron a parar un par de días a un calabozo, porque su vecina los acusó de haberla agredido sexualmente, al punto de mencionar que el mayor incluso estuvo a punto de violarla. Siete meses después y luego de una minuciosa investigación que incluyó el análisis de videos de numerosas cámaras de seguridad, Fiscalía consideró que no había pruebas para seguir manteniendo la imputación de abuso simple contra los Moncunill y le pidió a un juez que los desligue con un sobreseimiento, dijeron fuentes judiciales. ¿Por qué? Todo indica que la denunciante, Valeria Guiñez, denunció falsamente, molesta porque le habían cortado el servicio eléctrico luego de que la empresa de energía descubriera que estaba 'colgada' de sus vecinos y les recomendara denunciar, dijeron fuentes judiciales. Ahora, ambos implicados analizan con su abogado, Jorge Olivera Legleu, si realizarán o no alguna acción legal contra la mujer por involucrarlos en un delito que no existió.

Todo ocurrió el 14 de junio del año pasado entre las 14 y las 15. Según la investigación encarada por la UFI Cavig, ese día la mujer llamó al 911 para acusar a sus vecinos de atacarla con manoseos y hasta de intentar violarla. Sin embargo al cotejar el horario en que llamó la mujer con lo que hicieron sus vecinos a la hora en la que ella dijo haber sido atacada, surgió que uno estaba en la seccional 6ta esperando a que llegara su padre para denunciar a su vecina por hurtarles la electricidad, indicaron. Es más, el análisis de los videos fue tan detallado que hasta pudieron reconstruir qué recorrido hizo Moncunill en un auto y el que hizo su padre en una camioneta, hasta la seccional. Como ese desplazamiento y la denuncia de los implicados en la seccional 6ta. ocurrieron a la misma hora e incluso antes de los hechos denunciados por la mujer, al fiscal subrogante Mario Panetta Soppelsa y a la ayudante fiscal Gabriela Barrientos (UFI Cavig), no les quedaron dudas de que los Moncunill no cometieron ningún ataque sexual y pidieron que ambos fueran sobreseídos. Ante la falta de acusación, la jueza Verónica Chicón no tuvo otra alternativa legal que desligar a los imputados.