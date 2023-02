'Toda esta denuncia es una manera de venganza (...) Si es tan cristiana y cree en Dios, no debería decir tantas mentiras. Yo la quería de verdad (...) ella también me acosaba a mí'. Esos eran parte de los tramos salientes en la versión defensiva del estudiante universitario Moisés Edu Bondomo (33 años, oriundo de Guinea Ecuatorial, África) ante su defensor, Ricardo Lorenzo Mira, el juez Maximiliano Blejman (Sala II, Cámara Penal) y el fiscal Daniel Galvani. Hasta que en ese momento trascendente del juicio, ese joven que lleva más de dos años preso comenzó a decir que no estaba bien y se desmayó. Enseguida llegó una médica del Poder Judicial y hubo múltiples llamados al 107 pidiendo una ambulancia, que llegó 45 minutos después, cuando el joven ya se reponía de lo que, al parecer, había sido una baja en sus niveles de azúcar por no haber desayunado. Edu Bondomo fue denunciado el 14 de diciembre de 2020 por una joven que había sido su pareja desde fines de noviembre de 2019. En el Cavig, dijo que la obligaba a tener sexo cuando se emborrachaba, la celaba y hasta amenazaba con "matarla con un arma" y luego quitarse la vida, cuando ella decidía ponerle fin a la relación.