Este martes, mediante un juicio abreviado del Sistema Acusatorio, un joven fue condenado a la pena de un año y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional (no irá a la cárcel) por el delito de abuso sexual en perjuicio de su expareja. Además, durante dos años, el condenado deberá cumplir reglas de conducta como constituir domicilio real y someterse al cuidado del patronato correspondiente, prohibir el acercamiento o cualquier tipo de contacto con la víctima y prohibir la realización de actos turbatorios.

Según informaron fuentes judiciales, la denunciante y el sujeto condenado (se preserva su identidad para proteger a la víctima) mantuvieron una relación de pareja durante dos años hasta que se separaron. Seis meses después volvieron a encontrarse y todo terminó de la peor manera.

En la madrugada del 24 de octubre del año pasado, ambos se mandaron mensajes y luego el joven pasó a buscar a su ex por la puerta de un boliche de Capital. Él se enojó porque ella antes le había dicho que estaba en otro local bailable y luego cambió de lugar, lo que generó agresiones verbales mientras fueron hasta el domicilio de la damnificada.

Sobre las 5 de la mañana, la joven se bajó del auto y fue perseguida por el hombre, quien luego de darle un cachetazo en la cola, la tomó de la muñeca izquierda y la llevó a la fuerza por las escaleras hasta llegar a la puerta del inmueble en donde le exigió que abra la puerta.

La damnificada le solicitó que se retire del domicilio, momento en que el denunciado comenzó a manosearle los pechos y las piernas en tanto, que la víctima intentaba eludir dicho accionar. Antes, la damnificada se sentó en su cama, Cerezo la empujó hacia atrás, se montó sobre ella y mientras que con una mano le tapó la boca, con la otra comenzó a manosearle los pechos.

Luego le desprendió el pantalón y la tomó del cuello, para posteriormente sacarle el corpiño y un top, hechos que intentaron ser eludidos por la denunciante a través de rasguños y mordiscos. Posteriormente, la misma logró colocarse de costado para poder levantarse, instante en que el agresor la tomó de la mano derecha, se la dobló hacia atrás y la colocó dada vuelta para así poder bajarle el pantalón luego de forcejeos, y concretar la penetración vaginal.

Finalmente, el joven se bajó de la cama, se paró frente a ella y la obligó a practicarle sexo oral, sin lograr su objetivo. Ante esta última situación, enojado, comenzó a vestirse mientras seguía insultándola para después expresarle que la amaba y que era el amor de su vida.

Luego, la víctima en estado de shock, comenzó a vestirse y se sentó en la cama en estado de llanto, pidiéndole por favor al denunciado que se retire del domicilio y manifestándole que iba a llamar a sus padres.

Ante esta situación, el imputado le dijo: "No me cag..., acordate que tengo una hija. Sé que estuve mal, perdón. Acordate que tengo una familia, me vas a dejar sin trabajo. Vos no sos así".