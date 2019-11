Fuerte fue el impacto entre el colectivo y el auto. En el asfalto quedó la marca de una larga frenada que intentó el chofer del micro. La víctima quedó aprisionada en el interior del Chevrolet Corsa Rural y no sobrevivió.

Un violento choque en pleno centro entre un colectivo y un auto se cobró la vida de una mujer que iba como acompañante en el vehículo menor. "Alcancé a ver los ojos de horror de ella, se daba cuenta que el colectivo se la tragaba. Fue lo que más me impactó, fue terrible", dijo Ada Gámez (56), quien presenció de manera directa la terrible escena, pues iba sentada en el primer asiento del micro, el interno 11 de la línea 36, de El Triunfo-Clasur.

La fallecida se llamaba María Noemí Bajinay, tenía 65 años y es la octava víctima en siniestros con colectivos de los últimos 15 meses (ver Choques con...). Según allegados, ayer junto a su marido Ambrosio Mortensen (72) habían salido de su casa de Rivadavia para ir a una visita médica. Nunca se imaginaron que minutos después de las 9.15, cuando circulaban en el Chevrolet Corsa Rural que conducía él, iban a protagonizar un terrible accidente que terminaría con la vida de ella. Según fuentes policiales, el matrimonio transitaba por la calle Aberastain en dirección al Sur. Alcanzaron a cruzar el primer carril de la Avenida Libertador, pero cuando Mortensen aceleró para pasar el segundo, el colectivo, guiado por un hombre de apellido Quilpatay (detenido), que transitaba por esa calle de Oeste a Este, los impactó de lleno en el lateral derecho del vehículo. Ayer en el lugar se hablaba de varias hipótesis. Una de ellas era que el conductor había frenado en medio de la calle para darle el paso a un peatón. Mientras en la Policía dijeron que se encontraban investigando, Gámez reconoció que "no vi a nadie cruzar la calle. Nosotros ya veníamos cruzando la Aberastain. En el boulevard había dos autos que querían cruzar, uno gris (cree que es un Peugeot 205) y el Corsa blanco. El gris frenó para darnos el paso, pero el otro aceleró y quiso pasar. El colectivero nunca se lo esperó". Además, desmintió que circulaban a alta velocidad: "Iba en segunda o en tercera, recién venía saliendo de una parada. Cómo será que yo tuve tiempo de dejar mis bastones (tiene una discapacidad motriz) y me agarré fuerte cuando ya veía que se venía el impacto".

Lo concreto es que Bajinay quedó aprisionada entre los hierros y no tuvo ninguna chance. Su marido en cambio fue trasladado en shock al Hospital Rawson y después lo derivaron al Privado. Estaba fuera de peligro, pero tenía un cuadro de amnesia que no le permitía recordar lo que había pasado. Por otro lado, 4 pasajeros del micro también fueron hospitalizados: Adriana Contreras (65), Eliana Moreno (28, embarazada), Marcos Zaballa (3) y Lisandro Moreno (6). Sus vidas no corrían peligro.

Choques con micros: otros 7 casos letales

En los últimos 15 meses hubo otros 7 casos mortales de choques con micros:

*16-07-2019. Murió Sergio Orlando Figueroa (43), tras 47 días de estar internado. Había chocado en moto con un micro de la línea 39 de la empresa El Triunfo, en Las Chacritas, 9 de julio.

* 24-06-2019. Ricardo Núñez Vera (35), falleció tras impactar en su moto contra un micro de la línea 26B de la Empresa Mayo, en Lateral Norte de Circunvalación y Mendoza, Capital.

* 08-05-19. En esa jornada murieron los hermanos Francisco (40) y Alexis Quevedo (28) iban al trabajo en moto cuando chocaron con un micro de la línea 44 de la empresa Mayo en Quiroz y España, Rawson.

*13-12-18. Pedro Cabrera (63, exintendente de Sarmiento) chocó en un Chevrolet Prisma con un micro de Cata en Ruta 40 y Calle 9, en Pocito. Falleció al otro día.

*10-10-18. Enrique Rojas (21) chocó en moto con un colectivero de la Línea 36 de Clasur en el cruce de Conector Sur y República del Líbano, Rawson. Murió tres días después.

*29-07-18. Ricardo Sosa (25) iba en moto por Vidart entre 7 y 8, en Pocito, cuando impactó de frente con un colectivo línea 47 de la empresa Mayo y murió.