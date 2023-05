"Salí, dale. O voy a matar a todos, no me importa niños y niñas, te lo advertí". Así con esos mensajes y con el agravante que el sujeto es portador de arma, Sergio Daniel Maric amenazó a su ex pareja el pasado mes de septiembre. Desde ese día se dio a la fuga, fue apresado en mayo y este miércoles aceptó la pena de seis meses de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial por el delito de "amenazas" y por cargar con una condena anterior.

Todo sucedió el pasado 10 de septiembre del año que pasó. Ese día Maric le estuvo enviando mensajes a la mujer vía WhatsApp donde le decía que se fuera con él, que era su mujer. "Voy a asesinarte a vos y a todos", le escribió mientras le pedía que abriera la puerta del domicilio donde habitaba la víctima junto a sus padres y hermanos. Como la mujer no salió, Maric comenzó a arrojarle piedras a su casa, mientras continuaba mandandole mensajes amenazándola de muerte y ocasionando el temor de la víctima, pues Marín es portador de arma.

La víctima, cansada de esos hostigamientos y amenazas fue a radicar la denuncia en la UFI CAVIG y desde ese día el violento se encontraba prófugo, siendo aprehendido el día 22 de mayo de este año.

Este miércoles, Sergio Daniel Maric fue condenado a sufrir la pena de 6 meses de cumplimiento efectivo, además de declararlo reincidente por ser autor material del delito de amenazas simples.