Aquel mediodía del 19 de marzo pasado, hubo un escándalo en el Lote Hogar 2541 de La Bebida, Rivadavia. Uno que traspasó las fronteras de esa humilde barriada y se trasladó hasta la seccional 34ta. Todo indica que fue por despecho, porque Yanina Barahona (39) no soportó que su ex Sergio Pérez llegara a su casa en auto con su nueva pareja, Valeria Esteo, y en medio de una discusión, sacó una pistola calibre 45 y lo amenazó: 'te voy a matar, me cagaste la vida', le dijo. Según la acusación, el hombre pudo quitarle el arma en un forcejeo y arrojarla a su auto, con su ex persiguiéndolo a pedradas, una de las cuales dio en la otra mujer. En el acto, Pérez partió a la seccional pero allí también llegó Barahona y atacó a trompadas a la otra mujer, 'te voy a matar, esto te pasa por meterte con maridos ajenos', le dijo. Quedó presa. Y por poco también su padrastro, Eleodoro Echegaray (50) y sus hijos (mediohermanos de Barahona), los mellizos Juan Ignacio y Juan Cruz Echegaray (27), a quienes Fiscalía les atribuyó las lesiones contra Pérez y daños contra el auto de su nueva pareja.

El último viernes, Barahona admitió su autoría y el juez Federico Rodríguez la condenó a 1 año en suspenso, tal como había acordado en un juicio abreviado con el fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Gema Cabrera, a través de su defensor Lucas Manini. Sus parientes podrán zafar, porque Fiscalía accedió a que les concedan el beneficio de la probation, indicaron fuentes judiciales.