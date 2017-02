Fatalidad. El cuerpo de la anciana fallecida quedó en el bordo del canal, entre los arbustos. La camioneta dio unos tumbos y terminó en el cauce, al costado de calle Divisoria, en el límite entre 25 de Mayo y Caucete.



El cansancio y el sueño parece que le jugaron ayer tarde una mala pasada a una mujer que perdió el control de su camioneta, la cual salió de la ruta 20 y volcó para luego terminar dentro de un canal. Una anciana de 91 años murió tras ser despedida del vehículo. La conductora y su madre, otra de las acompañantes, anoche estaban internadas. Las mujeres son parientes y volvían de pasar unos días de vacaciones en San Luis.



El accidente registrado ayer alrededor de las 15 cobró la vida de Hortensia Fariello (91), quien vivía en la Av. Hipólito Yrigoyen al 174 Sur, cerca de Libertador, en Desamparados, Capital. Ella viajaba en la parte de atrás de la camioneta Renault Duster siniestrada. Adelante iban María Esther Poblete (50) y su madre Jacinta Poblete (84), ambas familiares de Fariello y con el mismo domicilio.



Un vecino que les cuidaba la casa contó que ayer en la mañana recibió el llamado de María Poblete, que le dijo que planeaban llegar pasado el mediodía a San Juan. Más tarde, a las 14, le llamó de nuevo para avisar que estaban en El Encón, que se iban a demorar. ‘A las 15 volvió a sonar el teléfono. Me llamaban llorisqueando. Pensé que era una broma, pero después me di cuenta que era María Poblete que me decía que habían tenido un accidente’, relató el vecino.



Todo ocurrió en una recta de la ruta 20, cerca de Divisoria, casi en el límite entre 25 de Mayo y Caucete. Por lo visto, la Renault salió a la banquina. Poblete maniobró para volver al pavimento, pero no dominó al vehículo, entonces se cruzaron de carril, cayeron a un bajo, golpeó contra el bordo de un canal y volcaron.