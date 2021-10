"Tengo mucha tristeza, pero bueno, tuve la suerte de que me he salvado". Con la voz quebrada, el jubilado Jorge Luis Aballay (70) contó lo mal que se siente por haber perdido prácticamente todas sus cosas a causa de un incendio en la precaria pieza donde vivía solo, en la Villa Balcarce de Santa Lucía, sobre la calle Hilario Cuadros.

El fuego se desató durante la madrugada de ayer, a eso de las 3, cuando el anciano dormía. Según su versión, había prendido una vela porque no tenía electricidad y la había dejado a un costado de la cama, sobre la mesa de luz. Luego se acostó y al rato se llevó el susto de su vida cuando abrió los ojos y vio las llamas muy cerca suyo.

"Le echaba agua con un tarrito pero no pude apagar el fuego, las llamas ahí nomás me agarraron todo y no hubo caso, no se pudo pararlas", dijo.

El fuego destruyó la cama, el colchón, frazadas, ropa, mercadería, la cocina, muebles, documentación y otras cosas menores que había en ese precario hogar con paredes de adobe. Además, el techo era de palos y cañas y gran parte del mismo se vino abajo, quedando la propiedad inhabitable según las pericias de los especialistas.

En el lugar trabajaron los Bomberos Municipales de Santa Lucía y también del Cuartel Central, pero lo cierto es que poco pudieron hacer. La víctima por otro lado fue asistida en el lugar por personal médico debido a que había inhalado monóxido de carbono. "Me revisaron y me dijeron que estaba bien, por suerte he podido salir de la casa a tiempo. No solamente por el humo sino también porque empezó a caerse el techo", expresó Aballay. Y, angustiado, agregó: "Lo que más me duele es que me tengo que ir de acá, ya me dijeron que en cualquier momento se termina de derrumbar. Ahora tendré que ir a lo de algún pariente".