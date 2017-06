"No sé cómo pueden poner un cartel delante de una cámara de seguridad. Es un desastre el municipio. Encima la Policía vino y me dijo que ellos también ya hicieron el reclamo por el cartel y no pasó nada". Marcelo Carrizo es un comerciante que estaba muy molesto con el Municipio de Pocito porque les achaca tapar una cámara policial con un cartel de un evento oficial y eso permitió que ladrones saquearan ayer en la madrugada su negocio. Según el damnificado, otras cámaras de seguridad de comerciantes capturaron el momento en que dos sujetos llegaron hasta su local y forzaron la puerta del frente. Sin más obstáculos, los malvivientes cargaron en un remís Chevrolet Corsa 100.000 pesos, entre electrodomésticos y plata.



El ataque ocurrió en la mueblería "Guadalupe", ubicada en calle 11, unos 50 m al Oeste de Joaquín Uñac (ex Mendoza). En la rotonda de calle 11 y Joaquín Uñac hay una cámara policial, pero su visión hacia el Oeste está obstruida por un enorme banner del "IV Encuentro Argentino del Tomate" que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de junio en San Juan.

"Hace dos semanas empecé con esto de vender electrodomésticos y hace una semana que pusieron el cartel. Antes de eso, jamás me habían robado", indicó el damnificado.

Carrizo indicó que una VW Surán blanca se detuvo a las 0 del viernes. Dos sujetos se bajaron, miraron por un portón de un vecino que vive al lado del comercio y luego se fueron. A las 4.32, la cámara de un negocio cercano registró cuando los mismos sujetos volvieron a la mueblería y rompieron dos candados y la cerradura.



"En la grabación se ve cuando entran y van sacando los aparatos a la calle. Los ponen a un costado, en la sombra, y después lo cargaron en el remís. Me han robado 3 TV LCD (de 32, 40 y 55 pulgadas), 5 estufas alógenas, un microondas, un horno eléctrico, 2 secarropas, 4 planchas, 4 teteras, 2 secadores y una planchita para el pelo, 2 depiladoras, 4 celulares gama media, 2 acolchados, 2 juegos de cámaras de seguridad y 5.000 pesos. En total he perdido como 100.000 pesos y ahora tendré que llevarme los aparatos a mi casa para evitar que me roben lo poco que me queda", precisó el comerciante.