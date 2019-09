Delincuente. La mujer quedó filmada y anoche en la Policía trataban de identificarla.

Bien vestida, de entre 50 y 60 años, con acento porteño, con tres anillos de oro en una mano y aparentando conocer sobre el tema. No había nada que hiciera pensar a Carla Calderón (42) que esa mujer era una ladrona que le terminaría robando un paño con 50 piezas de oro, valuadas en alrededor de $500.000, según el cálculo que hizo ayer con "un dolor en el alma".

El ataque ocurrió en la mañana de ayer, en la joyería "Alhajitas", ubicada en el local 32 de la Galería Stornell, frente a la Plaza 25 de Mayo, en Capital. Una cámara de seguridad apostada en el ingreso del paseo filmó cuando a las 10.42 la mujer ingresó y se fue directo a la joyería. Allí dijo que andaba buscando una cadenita de oro para hacer un regalo, la propietaria le sacó tres paños con varias joyas y la supuesta clienta eligió una por un valor de $28.900. "Me dejó $1.000 de seña y me dijo que iba al banco a buscar el resto", explicó la víctima. Pero antes de marcharse la delincuente le pidió que le enseñara unos aritos abridores, y fue en ese momento cuando dio el golpe: aprovechando que Calderón fue hasta una vitrina y no la veía, sustrajo uno de los 3 paños de 60x30 centímetros que habían quedado sobre el mostrador y lo guardó en una de las bolsas que llevaba, supone la damnificada. El mismo estaba repleto de anillos, pulseras, esclavas, cadenitas y dijes, todo de oro 18 kilates, con un valor aproximado a medio millón de pesos. A las 10.57 salió y no la vieron más. Al pasar los minutos a Calderón le extrañó que no había regresado y al revisar su mercadería advirtió el faltante.

"Tengo bronca, impotencia y una pena bárbara porque se está viviendo una crisis terrible y los comercios estamos muy afectados. Que te pase algo así te dan ganas de llorar, te sentís muy vulnerable", dijo Calderón a este diario y reconoció que "lo tengo que tomar como una pérdida porque no tengo seguro". También destacó el "muy buen accionar y predisposición de la Policía" y sostuvo que "no queda otra que seguir trabajando, a ponerle más pilas y a partir de ahora a tener mucha más precaución".

Diferentes brigadas policiales, como Robos y Hurtos, trabajaban con el registro de la cámara de seguridad para tratar de identificar a la ladrona, una misión que hasta anoche no había sido cumplida.