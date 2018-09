Un intendente cordobés participaba de la premiación durante un festival de asado cuando, repentinamente, un hombre lo agredió verbalmente y luego lo hirió en el abdomen con una sevillana. Detuvieron al atacante y atendieron al jefe comunal, que sufrió una herida superficial y está fuera de peligro. La agresión se produjo a poco de que apuñalaran al candidato a presidente de Brasil Jair Bolsonaro, durante una recorrida de campaña en Minas Gerais.

El ataque al intendente se produjo el domingo durante el Certamen Nacional de Asadoras en Marull, Córdoba. El jefe comunal Daniel Constantino dijo en una entrevista que conoce al agresor ya que se criaron juntos, y que el hombre está bajo tratamiento psicológico.

"Lo vi normal, nunca esperé una agresión. Fue mientras bajábamos del escenario. Mientras descendía por la escalera me agrede verbalmente y me ataca. No pasó de un susto", aclaró Constantino, que explicó que lo hirieron con una sevillana de diez centímetros y que le dieron tres puntos de sutura.