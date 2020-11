Un alumno de 30 años de una escuela de danzas ingresó al lugar y apuñaló con un cuchillo de carnicero a sus dos profesoras en el barrio porteño de Belgrano. El hombre habría llegado más temprano a su clase de baile y fue directamente a atacar a las dos mujeres que fueron trasladadas de urgencia por el SAME.

El hecho ocurrió en la tarde del martes en un local de danza sobre la calle Lacroze al 2000, donde un alumno del lugar fue directamente a atacar a dos de sus profesores. Según informaron fuentes policiales, una de las víctimas se escapó del lugar y fue a pedirle ayuda a un efectivo que estaba en la zona.

El policía fue hasta la segunda planta del lugar y se encontró con una escena desesperante, el hombre estaba blandiendo un cuchillo de carnicero y estaba sobre una mujer que estaba desmayada en el piso. El efectivo le pidió varias veces que entregue su arma pero el hombre continuó atacando a la mujer con su rodilla sobre el cuello de la víctima.

[AHORA] Un hombre atacó con un cuchillo a dos mujeres en un estudio de danzas en Belgrano: la policía lo redujo de un disparo. pic.twitter.com/sXkMHYzjIS — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 10, 2020

El efectivo al ver que el hombre no paraba de lastimar a la víctima, sacó su arma reglamentaria y le efectuó un disparó en una pierna al atacante y logró detener al agresor. Las dos víctimas fueron trasladadas de urgencia por el SAME ya que presentaba varios cortes en el cuerpo y una de ellas estaba desmayada. No obstante, se confirmó que ambas están fuera de peligro pero todavía no han podido prestar declaración.

Por otra parte, uno de los vecinos del lugar llegó a filmar el momento exacto cuando el atacante estaba con el cuchillo en la mano y amenazando al Policía que intentaba detenerlo.