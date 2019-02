Las llamas arrasaron con cajones de madera y de plástico. Pudo ser controlado a tiempo por bomberos voluntarios y del Cuartel Central.

Un gran incendio se desató las 5:20 de la mañana de ayer por motivos que aún se investigan en un lavadero de zanahorias ubicado a un costado de la calle Roque Sáenz Peña, unos 100 metros al Oeste del cruce con Balcarce, en Santa Lucía.



Alertado por el olor a quemado y el fuerte resplandor de las llamas donde se encuentra el galpón en el que se realiza el lavado de esas verduras, un vecino llamó a emergencias para alertar el incendio cuyas llamas llegaban a quemar hasta la copa de los árboles en los alrededores de la estructura.



Tras el llamado, una dotación de Bomberos voluntarios de Santa Lucía llegó hasta el lugar, pero tuvo que pedir refuerzos porque las llamas estaban empezando a expandirse en el terreno y amenazaban con alcanzar una casa y una plantación de vid que está a menos de 50 metros, por lo que dos dotaciones más fueron enviadas desde la Central de Bomberos en Capital.

Las llamas quemaron varios árboles y amenazaron con quemar una casa

Luego de casi tres horas de lucha contra las llamas, cerca de las 9 de la mañana, finalmente pudieron controlarlo.



Según informaron desde Bomberos, solo hubo pérdidas materiales en cajones de empaque de plástico y madera y, como en ese horario no había ningún trabajador, no hubo que lamentar víctimas. Comisaría 5ta y Bomberos encararon la investigación para determinar qué fue lo que originó las llamas, y así saber si el fuego empezó por accidente o si alguien quiso quemar el lugar. Esta última hipótesis no es descartada por los investigadores.