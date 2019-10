Arduo trabajo. Los bomberos batallaron contra las llamas por más de dos horas. Pudieron evitar que pasara a mayores.

Un incendio en un depósito de materiales de construcción ubicado en Rawson dejó cuantiosas pérdidas para su propietario. Bomberos trabajaba para determinar con exactitud qué originó el siniestro, aunque la principal hipótesis es que se trató de un hecho accidental, dijeron fuentes policiales.



Todo se inició en la noche del último domingo, pasadas las 23.20. El depósito está situado en la calle General Mosconi (Lateral Este de Ruta 40) al 2876 Este, en Rawson. Sobre la calle está la ferretería José Antonio Castro, mientras que a un costado del local hay una entrada que conduce al fondo, donde hay tres grandes galpones. Según indicaron en la Fuerza, los mismos están alquilados a diferentes propietarios. Uno de esos galpones, el de Miguel Reinoso (45), fue el que ardió casi por completo.



En el lugar trabajaron durante más de dos horas varias dotaciones de bomberos, del Cuartel Central y Voluntarios de Pocito, Capital y Chimbas. Gracias a su tarea el siniestro no pasó a mayores, aunque no pudieron hacer nada para evitar que el fuego destruyera las cosas que había en ese depósito. Lo que más se quemó fueron maderas, aunque también se perdieron algunas herramientas y también fue afectada la estructura, explicaron los voceros.



Ayer por la mañana fueron al lugar peritos de Bomberos para buscar pruebas que permitan saber cuál fue la causa que inició el siniestro. Si bien no se descarta nada hasta que esté listo ese informe, los investigadores deslizaron que suponen que fue accidental y que creen que pudo haberse tratado de un cortocircuito, indicaron.