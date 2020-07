Sólo un gesto sirvió para dejar en claro su intención: frente a los dos comerciantes, cargó la pistola que portaba y la apoyó en la cabeza de la mujer. A distancia, se limitó a dar órdenes al hombre que más le interesaba, el responsable del "San Juan Servicios". Le obligó a abrir todo en la pequeña oficina de cobro y a tirarse al piso mientras embolsaba la recaudación, un poco más de $550.000. Al cabo de dos minutos huyó como si nada, caminando, hasta perderse de vista a la vuelta de la esquina.

"Para mí que nos estuvieron vigilando ¿cómo sabían que estábamos solos?", contó ayer el comerciante asaltado, que pidió reserva de su nombre.

Todo pasó a las 15,40 en el "San Juan Servicios" de Belgrano 89 Este, en Trinidad, Capital. En el mismo salón donde cobra impuestos y otros servicios, la colega con la que comparte el alquiler, vende alimentos para animales y otros artículos.

El asalto de ese sujeto que al parecer huyó con un cómplice que lo esperaba cerca, ocurrió justo cuando se cumplía un mes que el damnificado alquilaba en ese lugar. Desde el 2018 hasta junio pasado, había trabajado en otro local, en la esquina.

"Entró y fue muy preciso, tirate, abrí, hacé esto o aquello. Y salvo el arma que le apoyó a ella (su colega) en la cabeza no hubo violencia. A mí me apuntó a distancia, pero yo tampoco iba a hacer nada porque vi cuando cargó el arma, para mí era una 9 mm", precisó la víctima. Y agregó: "Fue un momento de m... pero vamos a mejorar la seguridad porque hay que seguir laburando, no queda otra".



Van tres en un mes

En el último mes hubo tres golpes en casas de cobro de servicios. El 5 de junio, dos sujetos con cuchillos atacaron el "San Juan Servicios" de España y Laspiur, Capital, y robaron $200.000. Y el miércoles 24 de junio, otros ladrones armados sustrajeron $300.000 de un "Pago Fácil" en República del Líbano casi Juramento, Rawson.