El blanco. El delincuente ya se había apoderado del dinero de unos alquileres cuando se topó con la dueña de casa en un pasillo y la golpeó.

Al menos un delincuente armado protagonizó un violento asalto en una casa del barrio Belgrano, en Rawson: se metió por una ventana de un dormitorio del fondo cuando creía que todos dormían, pero cuando consiguió el botín y revisaba el lugar se topó con la dueña de casa yendo al baño, la golpeó con el arma, la tumbó al piso y luego de darle algunas patadas y amenazarla, huyó por donde había llegado, pero con $100.000, dijeron fuentes policiales.



Cuando pudo recuperarse del golpe en la nuca, Claudia Gil pensó que el delincuente no había sustraído nada por lo sorpresivo que le pareció todo, pero al revisar el mueble del dormitorio por donde había ingresado el ladrón, supo que la plata de unos alquileres que tenían con su marido Luis Mantello, había desaparecido.



El hecho se conoció ayer pero ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del último domingo en la casa de la calle Hugo Wast del barrio Belgrano, Rawson, donde vive la pareja con un hijo pequeño y la madre del hombre, indicaron los voceros.



A la hora en que la Gil fue atacada, su pareja no pudo escuchar nada ya que, a pesar de que no dormía, en su habitación tiene un estudio grabación de música y tenía los auriculares puestos, indicó la mujer.



Los pesquisas ahora buscan testigos y algún registro de alguna cámara de seguridad en la zona, que les permita encaminar la investigación con alguna pista.