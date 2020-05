Todas las tardes durante dos semanas se ganó su confianza. Iba alrededor de las 18, le preguntaba cómo estaba y le pedía agua caliente, con el verso de que era un albañil que estaba trabajando en una obra cercana. Este último viernes cerca de las 19 repitió la puesta en escena pero además desenmascaró su verdadera intención: robarle. Una vez que la anciana de 86 años le abrió la puerta, de un empujón la hizo entrar y detrás de él ingresaron dos delincuentes más.

Los tres sujetos tenían barbijos, adentro se colocaron guantes para no dejar evidencia y además uno de ellos empuñaba un arma de fuego. "Dentro de todo la trataron bien, no la han golpeado pero sí le decían que se quedara quieta porque si no le iban a pegar un tiro", reveló un familiar cercano a la víctima, identificada en la Policía como Zulema Torgov.

En la intersección de Sarmiento y 25 de Mayo no hay cámaras del CISEM

Los ladrones llevaron a la anciana a un baño de la planta alta y revisaron todos los sectores de la casa, ubicada en inmediaciones de Sarmiento y 25 de Mayo, en Capital, donde la mujer vive sola.

Uno de los sujetos amenazó con dispararle si no le decía dónde estaba la plata. Al parecer manejaban algún dato porque le exigían dólares.

Finalmente en una habitación encontraron una suma cercana a $200.000 y escaparon. "Eran todos sus ahorros y también lo que cobró de la última jubilación", afirmó el familiar. También le llevaron su celular.

Al rato la mujer pudo pedir ayuda y llegaron al lugar policías de la seccional 2da, pero nada pudieron hacer para dar con la banda.

Los pesquisas ahora rastrean las cámaras de seguridad de la zona en busca de algún dato que los ayude a esclarecer el hecho. Personal de la División Criminalística además trabajó en el lugar recolectando otras pistas. Las descripciones de la víctima también fueron escuchadas por los investigadores de las diferentes brigadas.

Sin embargo, hasta anoche no había ningún sospechoso identificado, confirmaron voceros de la Fuerza.