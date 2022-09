Patricia Coria (59) y su hija Natalia Pablo (29) están acusadas de explotar la prostitución de una de sus empleadas en la estética 'Eros For Men'.

Los jueces Alberto Caballero, Verónica Chicón y Gema Guerrero rechazaron un planteo de los defensores Leonardo Villalba y Laura Reus, para anular todo, incluido el juicio que arrancó ayer contra sus clientas Patricia Coria (59) y su hija Natalia Pablo (29), acusadas de la explotación económica de la prostitución de una de sus empleadas en la estética 'Eros For Men', aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. Los defensores consideraron que era una gravísima irregularidad que la fiscalía de la UFI CAVIG, dirigida por Juan Manuel Gálvez, presentara ayer las pruebas del caso, cuando debió hacerlo en las 48 horas después del cierre de la investigación, ocurrida el pasado 17 de agosto. Fiscalía negó que eso fuera así. Y el tribunal resolvió que los plazos eran 'ordenatorios y no perentorios', es decir que no cumplirlos implicaba anular todo.