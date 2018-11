Sin violencia. "Yo le pedí por favor que no me hiciera nada y cumplió", dijo la estudiante. Sólo la tomó de un brazo para llevarla por las piezas.

Un delincuente aprovechó que sobre las 18.30 del pasado miércoles una mujer salió con sus hijos más chicos de su casa del barrio Portal de Los Andes II, en Rivadavia, saltó a un patio y abrió una puerta de ingreso que estaba sin llave. Y se llevó una gran sorpresa cuando se dio cuenta que una joven de 19 años se encontraba en la cocina estudiando. "Parece que creía que no había nadie porque me vio y se asustó", dijo la estudiante de Ingeniería. De todas formas, la obligó a que no lo mirara y la paseó por todas las habitaciones en busca de objetos de valor (dos tablets, dos celulares y $10.000) y huyó luego de encerrarla en el baño, comentó la joven.