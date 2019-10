La sospecha es que pensaron que en la casa no había nadie porque no estaba el auto, pero lo que no sabían era que el hombre de la casa había salido solo y allí habían quedado su pareja y su hijita de 3 años, dijeron fuentes policiales.



Eran cerca de las 23 del último martes cuando los delincuentes, que eran al menos dos, se colaron por unos alambrados y supuestamente con una barreta forzaron la puerta de ingreso para hacerse paso en el interior de la vivienda de los Iriarte, ubicada en inmediaciones de Avenida Benavídez y callejón Blanco, en El Mogote, en Chimbas, una zona asediada por la inseguridad.



Grande fue la sorpresa que se llevaron los ladrones cuando se toparon con que adentro estaba la mujer y su pequeña. Según voceros de la Fuerza, lo primero que hicieron fue tratar de calmar a la madre, que estaba aterrorizada. Supuestamente le dijeron que no les iban a hacer nada siempre y cuando cumpliera con lo que ellos le pedían.



Así, a fuerza de amenazas consiguieron que ella les cediera unos $7.000 y también un celular, para luego escapar. En la Policía dijeron que la víctima aseguró que no les vio ningún arma a los delincuentes.





ZONA COMPLICADA



"Esto es tierra de nadie. Tenés que tener pelot... para vivir aquí porque en cualquier momento te hacen cag..., en la mañana, en la siesta, en la tarde, a la hora que sea. Tuvimos una reunión con las autoridades pero no mejoró nada, nos hemos cansado de poner denuncias", dijo un hombre llamado Fernando, que vive en esa zona. Tanto él como otros vecinos aseguraron que los robos son cosa de todos los días y que, para peor, aumentó la modalidad de asaltos con armas.