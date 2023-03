Este viernes, a través de un juicio abreviado del sistema de Flagrancia, dos sujetos fueron condenados a prisión efectiva por un asalto a mano armada a un taxista en Rawson. Uno de los ladrones, Gustavo Armando Herrera, recibió ocho años de cárcel efectiva pero al ser reincidente le unificaron penas y el castigo fue de 37 años y dos meses de prisión. Por su parte, Marcelo Javier Guajardo fue sentenciado a dos años a cumplir en el Servicio Penitenciario.

Fuentes judiciales informaron que el hecho ocurrió en la mañana del sábado 18 de marzo de 2023, minutos antes de las 9. Dos sujetos abordaron un remis de la empresa Oeste en calle Guayaquil y Vidart, Rawson, con destino a Villa Santa Anita, Rivadavia.

Una vez que llegaron a la calle Catamarca, a la altura del 2176, le pidieron al chofer que detenga la marcha y uno de ellos lo tomó con el antebrazo desde el asiento de atrás y, con la otra mano, le apuntó con un revólver en el cuello. En ese momento le manifestó: "Quedate quietito, dame todo lo que tenés sino te mato, cortita. No me mirés a la cara, no lo mirés a el".

El otro delincuente comenzó a guardar en una mochila una riñonera con $500, documentos personales, un par de zapatillas Adidas y un celular Samsung A 10, como así también las llaves del auto.

Una vez que sustrajeron todos los efectos mencionados, bajaron del remis y se dieron a la fuga, previo a exigir que el remisero se quedara agachado en el asiento y no los mirara. Cuando cerraron las puertas del rodado, el damnificado se incorporó y observó que los sujetos se dirigían por calle Catamarca hacia Güemes, perdiéndolos de vista después de perseguirlos por 200 metros.

En el lugar del hecho quedó el remis estacionado, el damnificado pidió ayuda a una vecina y dio aviso al 911, describiendo características físicas y de vestimenta de los autores del robo.

A los pocos minutos llegó al lugar la policía y, a través de un llamado que el damnificado realizó a la empresa por la aplicación Taxi Nube, logró encontrar su teléfono gracias al GPS, en calle San Luis y Güemes.

Los pesquisas recorrieron la zona y a raíz de un llamado que realizaron al Cisem, dando cuenta que en un domicilio de calle San Luis había dos sujetos en el fondo y los mismos portaban efectos habidos en un hecho ilícito, ingresaron y en el fondo observaron dos sujetos, quienes huyeron pero igual fueron aprehendidos.

Herrera tenía en su poder el arma de fuego y Guajardo la billetera del damnificado junto a documentación que fue encontrada en el interior de un horno de barro con fuego encendido de la casa.