Juan Paredes se mostró preocupado.

Juan José Paredes (58) no oculta su resignación: "Fue una desgracia. No había pasado algo así en los 6 años que estamos acá". Es el encargado de las sucursales de Red de Seguro Médico a nivel país y apenas había llegado el lunes desde Tucumán cuando le avisaron que la sucursal de Avenida Libertador, al Este de Avenida España, en Capital, había sido asaltada. Según aclaró, lo sustraído no fue $200.000, sino "menos de $50.000". "Esa plata pertenece a los aportes y contribuciones de los afiliados. Tendremos que tomarlo como pérdida", dijo. El atraco sucedió cerca de las 18 del pasado lunes, cuando Patricia Cámpora (44), empleada administrativa, se encontraba "cerrando" la caja, sola. En ese momento, un hombre llegó en una moto, entró y le dijo: "Pasá y dame la caja". En shock, la mujer hizo caso al delincuente, que le apuntaba con la mano izquierda metida en el bolsillo de la campera (¿estaba o no armado?) mientras la llevaba hasta ese depósito, a fuerza de golpes en el cuello y las costillas. Paredes no cree que haya estado armado. Eso sí, no duda de que se haya tratado de algo estudiado. "Llegó minutos antes de que llegara la custodia y como acá hay mucho movimiento debe haber pensado que había mucha plata", dijo. Y cerró: "Tendremos que reforzar todo con algún guardia o policía".