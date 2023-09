Los vecinos del callejón Albarracín, en la zona de La Cañada del departamento Albardón, sufren una ola de robos en sus casas, que sienten que seguirá en aumento. Uno de ellos, Mathias López, aseguró que entre el 4 de septiembre y ayer viernes, 22 de septiembre, sufrió 5 veces los delitos contra su propiedad y se quejó también del accionar policial.

El damnificado repasó todos los hechos: "La primera vez me robaron la bomba de la pileta, otra bomba de riego, una garrafa de gas de 10 kilostodos los accesorios de la pileta, unas lámparas que tenía en el quincho de afuera. Al otro día, se volvieron a meter y me robaron una bordeadora, como 4 palas y más herramientas. El tercer día seguido justo llegó mi vecino y escuchó gente corriendo. Le habían roto la casucha donde él guarda la bomba de su pileta y de mi lado otra vez habían roto la tela pero como justo llegó mi vecino, no robaron nada".

Los otros dos fueron esta semana. "Este miércoles me robaron nuevamente afuera una mesa y unas seis sillas. Y ayer viernes ya se me metieron a la casa, rompieron la alarma y 2 de las cámaras. Me robaron 2 televisores, la pava eléctrica, un taladro, un rotomartillo y todas las demás herramientas que me habían quedado", indicó el damnificado.

López apuntó también al accionar policial. Aseguró que recién este viernes se acercó personal policial a a la finca llamada 'Maria Luisa', ubicada en el callejón a 340 metros al oeste de General Acha, y realizó pericias después de las denuncias anteriores. "Recién ayer la policía me solicito los vídeos. Las primeras dos veces me dijeron que iba a ir la Brigada a recuperarlos pero nunca me llamaron".

Agregó que desde la comisaría de Albardón fueron recién cerca de la medianoche y que justificaron la demora a que tenían solamente un patrullero y atendían un siniestro vial en La Laja. "Además, hay una garita a 300 metros de acá, pero no hacen nada. Les pregunté si no habían escuchado la alarma y me dijeron que no les correspondía atender esa señal", protestó.

López recordó que la garita fue instalada por el violento asalto a dos familias hace 2 años y durante un tiempo, la situación se calmó hasta este mes que la inseguridad arrasa en la zona. "Sospecho que las cinco veces fueron los mismos delincuentes. Ayer, mi papá se fue de la casa a las 19,30 y una hora después ingresaron, a través del techo del vecino y lo primero que hicieron fue desactivar una cámara, que evidentemente ya sabían donde estaba", añadió.

"A la casa la alquilamos en verano por la pileta y toda la poca plata que gano, más un montón de préstamos, la invierto ahí y ayer me arruinaron. No sé si me alcanza la plata para reponer todo y habilitarla este verano", completó.