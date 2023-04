'Perpetua les tendrían que haber dado porque a mi tío (Herman 'Mito' Rodríguez) no me lo van a devolver. Voy a estar más tranquila el día que vayan a la cárcel, porque no tienen arrepentimiento, se nos rieron en la cara', dijo Yamel Rodríguez entre lágrimas, con la bronca intacta luego de sumarse a los gritos de otros familiares contra su tío Eliseo 'Pachico' Rodríguez (78) y Juan Adrián 'Chileno' Riveros (33), ambos condenados por el crimen de 'Mito'. 'Asesinos hijos de p...', gritaron instantes después de que los jueces Andrés Abelín Cottonaro, Diego Sanz y Javier Figuerola le dieran 16 años de cárcel a Juan Adrián 'Chileno' Riveros (33), a quien consideran autor del tiro letal en el rostro del jubilado para luego robarle la moto, alrededor de las 13,30 del 18 de abril del año pasado en su finca de Pocito. El tribunal aplicó 14 años de cárcel al 'partícipe principal', el propio hermano de la víctima, 'Pachico' Rodríguez (78), quien permanecerá con prisión domiciliaria.

Fiscalía había señalado a 'Pachico' como mentor del homicidio de su hermano por un viejo problema que ambos tenían por la herencia de la finca en la que se cometió el asesinato. Según el fiscal coordinador Adrián Riveros y sus ayudantes fiscales en la UFI de Delitos Especiales, Leonardo Arancibia y Sebastián Gómez, 'Mito' fue eliminado porque pretendía vender su parte y su hermano quería quedarse con esas tierras.

Ayer, Fiscalía insistió en su pedido de 20 años de pena, además, que le sea revocada la prisión domiciliaria al hermano homicida y que sea enviado a la cárcel, pero el tribunal mantuvo su decisión de dejarlo con prisión domiciliaria mientras el fallo no esté firme.

El defensor, Martín Zuleta, había manifestado su desacuerdo al momento de tener que dar argumentos de un delito en el que su cliente -dijo- no participó (homicidio agravado por uso de un arma de fuego). Igual pidió que se le aplique el mínimo de la pena, 10 años y 8 meses

A su turno, Jorge Olivera Legleu cuestionó a Fiscalía por considerar reincidente a su cliente, al que describió como 'torpe' por recibir aquella vez el arma homicida y la moto de la víctima de manos de 'Pachico', según declaró el imputado. Y pidió que lo condenaran a 11 años de cárcel.

Fiscalía había solicitado también que el castigo de ayer se unifique con los 2 años y 9 meses que le impuso a Riveros un juez de Flagrancia por portar ilegalmente el arma con la que mataron a 'Mito', el día que armó un escándalo en la casa de los familiares de su mujer, donde se habían juntado para un carneo.

El hallazgo de esa arma fue para Fiscalía lo que reforzó de manera indudable el esclarecimiento total del homicidio, prueba que luego se sumó al secuestro de la moto de 'Mito' que el propio Riveros había desarmado y vendido por partes. El fallo no está firme.