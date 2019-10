Investigación. La escena del crimen se llenó de policías ayer en la tarde. Por las características del hecho, suponen que pudo haberlo matado un conocido.

Que los ingresos de la vivienda no hayan sido violentados. Que había desorden pero no faltaban cosas de valor, como una alta suma de dinero. Que se trata de una casa ubicada en un barrio privado, con guardias de seguridad permanente. Todos esos condimentos llevaban a los investigadores a suponer que el asesinato del empresario Gonzalo Giménez Avendaño (51) no fue en ocasión de robo, una hipótesis que no quedó descartada pero que no estaba entre las principales, según fuentes policiales.



Giménez Avendaño era propietario de una residencia para personas adultas. Su cuerpo fue hallado cerca de las 15.30 de ayer, tirado boca arriba en el suelo del living-comedor de su casa del consorcio Portal de las Sierras, ubicado sobre calle San Miguel, unos 500 metros al Sur de Avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia, donde vivía solo. Lo encontró una familiar que lo había ido a buscar porque durante todo el día no había tenido comunicación con su familia, explicaron en la Fuerza.



A simple vista el cadáver presentaba dos golpes en la cabeza que se los hicieron, al parecer, con un objeto contundente que no fue encontrado en el lugar. También tenía cortes en la zona del tórax, según datos policiales. Por el estado del cuerpo los pesquisas además pudieron determinar que llevaba varias horas sin vida: pudo haber sido asesinado durante la noche del martes o bien durante la madrugada de ayer, indicaron.



El caso hasta anoche tenía más dudas que certezas, pero lo que sí confirmaron los investigadores es que se trató de un crimen. ¿En qué circunstancias? Para determinar eso ayer trabajaban los policías de varias brigadas de investigación, bajo directivas del Cuarto Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Martín Heredia Zaldo.



Una hipótesis que sonaba con fuerza era que Giménez Avendaño fue ultimado por un conocido suyo. Por eso anoche los investigadores entrevistaban a sus familiares más cercanos para tratar de averiguar si sabían de la existencia de algún problema con algún allegado. El country no cuenta con cámaras de seguridad y por eso costaba determinar quién pudo haber entrado a su casa.



Como no había accesos violentados, ¿lo conocía y lo dejó pasar?