Un hombre asesinó de tres disparos a su pareja porque volvió a su casa después de la una de la mañana de un cumpleaños y luego se quitó la vida. El femicidio se produjo en la localidad de Máximo Paz.

Según trascendió, Mauricio P. (41 años) ultimó a Lucía D., de 29 años y con quien tenía tres hijas (12, 8 y 3 años), luego de que ella volviera a su casa de un cumpleaños minutos después de la hora acordada, se encontrara con la puerta cerrada desde adentro y decidiera volver a la fiesta.

"Bueno, me dejaron afuera, no me quiso abrir la puerta", le habría dicho la víctima a sus amigos al volver al festejo sin imaginar lo que sucedería minutos después.

Instantes más tarde apareció en escena el agresor, quien desde la calle y sobre una moto llamó a Lucía para que se acerque a charlar. En ese momento sacó una pistola y sin mediar palabra le disparó.

Con el primer herida de arma de fuego la víctima se desvaneció en el piso. Y enseguida el agresor efectuó otros dos disparos que impactaron en la frente y tórax sucesivamente.

Tras cometer el asesinato, se colocó el arma sobre la sien y se quitó la vida en el acto.

Según trascendió la pareja venía viviendo episodios de violencia desde hacía tiempo.