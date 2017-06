

Desconocidos entraron ayer de madrugada a un boliche de Caucete y robaron pantallas, equipos de luces y bebidas alcohólicas por un valor de 100.000 pesos. Héctor Ruarte, el dueño del local, dijo muy dolido: ‘voy a tener que cerrar por un tiempo porque ahora no puedo trabajar. Me dejaron en bol..., me partieron al medio con este robo. Se llevaron de todo y nunca nadie ve nada’.



El ataque ocurrió en el boliche La Mulata, en las calles Colón y Juan José Bustos en Villa Las Rosas. Los delincuentes levantaron las chapas del techo del baño y así abrieron un hueco para entrar al predio. Sustrajeron dos pantallas Led de 49 pulgadas, los juegos de luces, la máquina de humo, cables y las bebidas más caras de la barra y el depósito.