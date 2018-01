El depósito. El ataque fue dirigido, dado que prendieron fuego un container en el que guardaban máquinas, herramientas e insumos.

Desconocidos entraron de madrugada al predio de una empresa que alquila baños químicos en Trinidad y prendieron fuego un depósito que tenía máquinas, herramientas y productos de limpieza. El siniestro dejó pérdidas por más de 80.000 pesos.



Uno de los dueños aseguró que este ataque no es el primero, que ya sufrieron otros actos vandálicos, y sospechan de un exempleado que los hostiga.



Rodrigo Abaurre, uno de los dueños, contó que realizaron cerca de 8 denuncias en la Policía por agresiones a su familia y ataques contra el predio de su empresa de nombre Basani, situada en la calle Vicente López y Planes y Avenida Argentina en Villa Carolina, en Trinidad, Capital.



Este último atentado se registró ayer, alrededor de las 4. A esa hora, las cámaras de seguridad dejaron de grabar después de que las arrancaran. El objetivo era que no captaran nada. Y es que, posteriormente, los desconocidos se dirigieron a un módulo móvil tipo container de 2,5 metros por 2 y lo incendiaron. Ahí quemaron una máquina hidrolavadora, una bordeadora, una cortadora de césped, numerosas máquinas de mano y herramientas, además de insumos y productos de limpieza, contó Rodrigo Abaurre, quien señaló que las pérdidas superan los 80.000 pesos. También intentaron ingresar a la oficina administrativa, pero no lograron abrir la puerta de chapa.



El miércoles a la tarde ya les habían arrojaron una botella de vidrio y piedras contra las oficinas y una camioneta. Abaurre contó que desde hace tiempo tienen problemas con una persona que trabajó en la empresa y que está ensañada con ellos, dado que los insulta y los agrede de forma continua. Hace un mes también le rompieron el parabrisas y el techo corredizo del auto del dueño de empresa, denunciaron.