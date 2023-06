Por estas horas, una madre pide ayuda con bronca y desesperación. El pasado domingo, su hijo de 14 años y que está bajo tratamiento por cáncer, fue atacado por una patota de tres hermanos, que lo dejaron inconsciente después de patearlo, darle golpes de puño y romperle un parlante en el rostro. Los agresores, según la mujer, son vecinos y conocidos en el barrio por sus reiterados ataques. A pesar de haber sufrido una amenaza, ella hizo la denuncia y ahora pide que la Justicia intervenga.

“Todo pasó el domingo pasado a eso de las 22. Mi hijo estaba conmigo en mi casa y justo llegaron una amiga mía y su pareja. Conversamos un rato y él me dijo que iba a dar una vuelta en el barrio, entonces mi amiga le dijo, ‘te acompañamos’. Se fueron los tres juntos y lo próximo que supe es que mi hijo estaba inconsciente en su casa”, comentó Maira Moretta, quien vive con su hijo en el barrio Pie de Palo.

Y continuó, “ellos estaban caminando cuando llegaron los tres sujetos. Son tres hermanos, el más grande vive acá en el barrio y los hermanos en un asentamiento, pero vienen seguido. Ellos empezaron a golpear a mi hijo, le dieron varias piñas y después uno de ellos, que llevaba un parlante, se lo partió en la cara. Fue el más grande, el que vive acá, el que le dio la patada que lo dejó inconsciente. Le siguieron pegando mientras estaba en el piso, entonces mi amiga, desesperada, se tiró arriba de él para que lo soltaran”.

Debido a los gritos, según el relató de Maira, varios vecinos salieron a defender al joven, que seguía sin reaccionar. “Arrastrándolo, mi amiga se lo llevó a su casa para protegerlo y ahí me enteré de lo que estaba pasando. Cuando llegué mi hijo todavía no reaccionaba. Llamamos a la ambulancia y se lo llevaron al hospital del departamento”, relató la mujer.

El joven, quien tiene una prótesis debido a que por el cáncer debieron amputarle una pierna y que sigue bajo tratamiento oncológico, fue asistido por lesiones en la cabeza y una herida en la boca. Además, quedó con un diente flojo y el cuello con una marca similar al de un intento de ahorcamiento, contó su mamá.

“A él le dieron el alta en la madrugada y volvimos a mi casa. Cuando yo estaba llegando, el más grande de los hermanos me vio y me empezó a seguir con un cuchillo. Me dijo que si hacía la denuncia nos iba a matar a todos. Pero yo no le tengo miedo. Después fui a la Comisaría y denuncié porque a mi hijo le hicieron mucho daño”, continuó contando Maira.

Y finalizó diciendo que, “yo ahora tengo que llevar a mi hijo al médico legista, pero quiero que hagan algo. Ellos ya han estado presos, ya tienen antecedentes de agresiones y se ponen locos y salen a pegar. No podemos vivir así”.