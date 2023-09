Gustavo Melgarejo, quien era el casero del campo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos detenidos por la desaparición y el crimen de Cecilia Strzyzowski, fue atacado por otro preso en la comisaría Undécima de Resistencia, según confirmó el fiscal Gómez. Melgarejo es uno de los cuatro imputados por encubrimiento agravado en este caso.

Melgarejo comparte celda con otros cuatro internos, no quiere denunciar y afirma no saber quién lo atacó, se aclara que este incidente no está relacionado con el caso de Cecilia, según anticipó Jorge Gómez, miembro del Equipo Fiscal Especial (EFE).

Después de ser atendido en el Hospital Perrando por una herida cortante en uno de sus brazos, se está evaluando dónde será alojado.

La madre y la hermana de Cecilia Strzyzowski se van de Chaco

Así lo comunicó, Ángela Strzyzowski, de 26 años y hermana de Cecilia, quien contó que se va de la provincia por trabajo y por tiempo indefinido y que su madre se va con ella al menos por un mes.

"Me voy de Chaco para llevarme a mi mamá. No quiero que se quede acá. Está con un nivel de exposición muy alto y hay muchas personas que la insultan y la acosan en las redes sociales. No quiero que esté expuesta a todo eso y la única manera de protegerla es llevándomela", comentó la joven que es médica y aseguró que la decisión de irse en estos días "no tuvo nada que ver" con las elecciones del próximo domingo.

Y agregó: "Es una oportunidad de trabajo que decidí aprovechar, básicamente, por una cuestión económica. Me voy por tiempo indefinido. Mi mamá viene conmigo el primer mes".

Tanto Ángela como Gloria Romero, madre de Cecilia, viven con custodia policial desde la desaparición de la joven, cuyo cuerpo aún no fue encontrado y no quieren develar el lugar al que se mudarán.

En agosto pasado, el Gobierno de la provincia de Chaco, querellante en la causa que investiga el femicidio de Cecilia, ratificó el pedido de mantenimiento de la prisión preventiva de todos los acusados.

Fue con una prueba de ADN, que se pudo determinar que había sangre de Cecilia en varios elementos que estaban en el interior de la casa del matrimonio Sena, donde la joven ingresó el 2 de junio, pero nunca se la vio salir.

Según la Justicia, fue asesinada por el matrimonio y su hijo, y luego, César Sena con la colaboración de Gustavo Obregón la trasladaron en una camioneta a un campo de la familia e incineraron el cuerpo. Está previsto que el juicio se realice con un jurado popular y podría llevarse a cabo en 2024.