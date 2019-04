Un nuevo e inquietante hecho sacudió este miércoles la causa que investiga la desaparición de María Cash, la joven cuyo rastro se perdió en julio de 2011. Julia Leal, la testigo que aseguró haber estado cautiva junto a la diseñadora en 2013 y acusó a su exmarido y otros cuatro miembros del Servicio Penitenciario Federal de integrar una red de trata, volvió a denunciar torturas.

La mujer ingresó al hospital San Bernardo de Salta con un mensaje mafioso marcado en la espalda con un cuchillo, informó el diario El Tribuno. Hace un año exactamente, había sufrido un ataque similar justo después de declarar en contra de los policías, a quienes vinculó con el secuestro y muerte de la joven desaparecida.

En esa oportunidad dos desconocidos la ahorcaron, la drogaron con cápsulas y le marcaron con un cuchillo en el abdomen la frase: "El macho siempre gana". Pese al hermetismo que rodea la investigación, la vinculación de los dos hechos resulta natural y preocupante.

En su declaración, Leal dijo que estuvo "presa" en su propia casa de la ciudad de Campo Quijano hasta octubre de 2013, cuando la rescataron de la situación de esclavitud y cautiverio a la que la tenía sometida su propio esposo.

La mujer manifestó que tanto él como otros miembros de la fuerza traían mujeres a ese lugar y las tenían encerradas y drogadas, para prostituirlas. Ese habría sido el contexto en el que coincidió con María Cash, a quien aseguró haber visto viva pero que no la llamaban por su nombre sino que le decían "Paola".

Desde que se animó a denunciarlo, las amenazas se volvieron algo habitual. "Cuando finalmente decidí hablar de todo y para todos, apenas llegué a Salta me destrozaron a golpes y me amenazaron de muerte. Eso les demuestra que no vine a mentir sino a decir la parte de la verdad que callé", remarcó a los medios, y afirmó que no va a "callar más aunque me juzguen como quieran, porque mi silencio me traicionó".