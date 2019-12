Eran poco más de las 2 de ayer cuando Juan Carlos Noriega (31) tomaba mates y veía tele en la cocina. Nunca imaginó que por la puerta que había dejado entreabierta iba a ingresar un sujeto encapuchado que estaba armado con una barreta. Y mucho menos que sin decirle nada iba a darle un certero fierrazo en la cabeza que lo dejó casi nocaut.



La intención del ladrón era una sola: dinero. Pero además de unos $20.000, mientras revolvía también encontró un costoso reloj de oro que sumó al botín.



Noriega tiene una fábrica de muebles sobre la calle Chile, cerca del cruce con Mendoza, en Capital. Detrás del local está el departamento donde vive solo. Allí se encontraba durante la madrugada de ayer, listo para irse a la cama, cuando fue sorprendido por el delincuente.



"Estaba viendo la tele y escuché unos ruidos en el techo, pero pensé que eran los gatos. De un momento a otro se metió el tipo y me dio un barretazo por la cabeza. Yo me quise enderezar para defenderme, pero el golpe fue tan fuerte que no pude, me mareé y fui a parar al piso", dijo la víctima, mientras se tocaba el corte que sufrió en la frente, además de magullones en los brazos.



"La plata, hijo de p..., dónde tenés la plata", le repetía el ladrón mientras a los empujones lo llevaba hasta el dormitorio. "Me tiró a la cama y me ató las manos con una corbata. Yo le había dicho dónde estaban los $10.000 que tenía en el placard, pero él seguía bolsiqueando los sacos y revolviendo todo", sostuvo.



La hipótesis de Noriega es que el ladrón fue mandado por alguien de su entorno, pues sabía dónde estaban ocultas las llaves de la puerta del comercio que tiene salida al fondo. Allí también se metió y de la caja sustrajo otros $10.000.



"Todo habrá durado unos 10 minutos. Cuando estaba en la cama estaba como desfalleciéndome, ya estaba entregado", afirmó, con la mirada triste.



Una vez que se fue el ladrón, el hombre se desató y del teléfono fijo (al celular se lo llevó el malviviente) llamó a un empleado. Al rato cayó la Policía y también una ambulancia que trasladó a la víctima al Hospital Rawson, donde permaneció internada hasta las 7 de la mañana, en observación.



"No doy más del dolor de cabeza. La verdad fue un momento horrible", cerró. La denuncia fue radicada en la seccional 2da.

Chimbas: sustraen $600.000 de una casa

Ocurrió la semana pasada pero trascendió en las últimas horas: delincuentes aprovecharon que una familia se ausentó de su casa de Chimbas, ingresaron y robaron una suma cercana a los $600.000, entre plata nacional y dólares, dijeron fuentes policiales.



Las víctimas fueron los Morales, que tienen su casa sobre la calle El Sembrador, en la Villa Obrera, precisaron los pesquisas. Allí también tienen un local de ropa y regalería.



El golpe ocurrió en horas de la noche, cuando los Morales salieron a visitar a un familiar. La versión policial indica que los delincuentes violentaron una puerta del fondo y por allí se hicieron paso al interior. Los investigadores creen que los sujetos sabían de la existencia de ese dinero en la vivienda, comentaron. Por ahora no hay detenidos.