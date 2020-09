El Barrio Malimán de Rawson aún no sale de la conmoción y el dramatismo por la terrible desgracia que sufrió Lara Agüero, la nena de 9 años que murió a causa de las lesiones que le ocasionó un perro raza Pitbull de un vecino.

Ahora, este diario pudo conocer la versión de una hermana de la víctima, que iba con ella y un primo (9 años) a comprar a una carnicería cuando fueron sorprendidos por el animal.

"Íbamos a comprar para hacer de comer, íbamos por la vereda y al señor se le escapó el perro", comenzó contando la nena, de 10 años.

Y continuó: "Yo le dije 'vení Lara, vamos' y salimos corriendo. Ella parece que no me escuchó y el perro la agarró de acá (señala su cuello) y la llevó hasta la casa de al lado". En ese lugar funciona una verdulería y fue ahí cuando, con patadas, los vecinos pudieron separar al can de la víctima.

"Yo la agarré del brazo para que saliéramos corriendo pero el perro justo la agarró", señaló la hermana de la fallecida.

Lara fue trasladada en moto hasta la salita del Barrio Cerro Blanco, pero lamentablemente nada pudieron hacer para salvarle la vida.