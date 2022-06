Que no realizó la maniobra de Kristeller (presionar con antebrazo y manos el abdomen de la embarazada para ayudarla a dar a luz) ni vio que ninguno de sus compañeros lo hiciera. Que el parto no fue de riesgo, fue inducido con un medicamento para la dilatación, pero fue normal y demoró menos de lo usual a pesar de ser la madre primeriza. Que percibieron latidos normales del bebé y resolvieron que naciera vía vaginal porque no había indicadores de riesgo para realizar una cesárea. Que fue "un privilegio" para la madre y también para su equipo poder aplicarle analgesia para aliviar el dolor y así darle un trato igualitario al de una paciente de un centro privado. Que ella esperó al bebé entre las piernas de la parturienta mientras sus colegas palpaban su abdomen para indicarle cuando pujar, porque con el medicamento aplicado no podía percibir sus contracciones. Que en todo momento la acompañaron, incluso poniéndole música para que se relajara. "Fue un ambiente de parto muy bonito", graficó ayer la médica Daniela Verónica Saldívar Ozán (38) ante el juez Juan Gabriel Meglioli, su defensora Sandra Leveque y Marcelo Flores, y el abogado de la familia de ese nene que murió 23 días después del parto a causa de graves lesiones. La escucharon también el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Adrián Elizondo (UFI de Delitos Especiales), quienes desde el 25 de abril pasado la investigan como posible sospechosa del homicidio culposo de Lorenzo, el primer hijo de Nadia Barrionuevo y Carlos Narváez. El nene nació el 14 de junio del año pasado sin respirar, con exceso de líquido en su cerebro, hemorragia de retina, con compromiso en sus pulmones, el hígado lastimado e infarto de bazo. El nene falleció 23 días después, el 7 de julio.

Y Fiscalía apuntó a la médica porque, según la madre, ella presionó su abdomen cuando se quedó sin fuerzas de tanto pujar. También dijo que la hizo caminar hasta otra sala cuando les pidieron el quirófano, la hizo pujar de pie y la volvió a presionar cuando subió a otra camilla.

Con su versión, la médica negó de plano los dichos de la frustrada mamá y de paso aclaró que la aplicación de la maniobra de Kristeller hubiera dejado lesiones en la madre, pero difícilmente en la criatura. También buscó desligarse de haber causado lesiones en la criatura, pues aseguró que el niño nació sin respirar y con una "doble circular" de su cordón umbilical en el cuello que le costó sacar. Que cuando lo recibió lo entregó al equipo de neonatología porque ella se quedó con la madre para terminar una sutura. Y que luego sus colegas le comentaron que el bebé fue sometido a un "'enérgico y vigoroso" trabajo de RCP, con masaje cardíaco, intubación y medicación. Según su versión, en esas maniobras es posible sufrir lesiones, sea el paciente un adulto o un niño. Ahora, Fiscalía pedirá realizar una pericia médica y citará a todos los que intervinieron en el parto.