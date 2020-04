El lugar donde se dio el hecho, en San Martín

En una recorrida de rutina de la policía observan esta madrugada que en el interior del barrio Emprendimientos del departamento San Martín había un grupo de jóvenes charlando y bebiendo alcohol en la vía pública. Cuando se percataron de que les 'caía' un patrullero, empezaron a correr porque, de mínima, estaban violando la cuarentena.

Dos de ellos, uno de 18 y otro de 16 años, lograron ser interceptados por los pesquisas. El menor acató la orden policial, pero su amigo no. Alexis Emanuel Bragañol no quiso saber nada y se puso a discutir con un policía. No conforme, pateó la motocicleta en la que se movilizaba un agente, rompiéndole la luz de giro y la baliza delantera. También dañó el casco del efectivo

Cuando el policía quiso detenerlo, este sujeto corrió y se escondió en los fondos de una vivienda, distante a unos 50 metros del lugar donde ocurrió el altercado. La persecución policial fue fructífera y lograron detener al rebelde joven. Fue trasladado a la Comisaría 19na y será juzgado bajo el sistema de Flagrancia