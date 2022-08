"Quiero escuchar a mi hija", expresó preocupada Mariela, la mamá de Guadalupe Zárate, la adolescente de 14 años que hace un día no vuelve a su casa. Según la denuncia que radicó en la comisaria, Guadalupe salió normalmente hacia la escuela Arturo Illia, ubicada en Chimbas pero no entró.

El preceptor del establecimiento educativo le llamó a la familia de la menor para avisarle que no concurrió a clases y encendió la alarma de Mariela, ya que sí había salido de su casa con el uniforme puesto. "De casa salió bien, no hubo discusión ni nada. Quiero que me diga que está bien", expresó con la voz quebrada.

Mariela pudo dialogar con compañeras de Guadalupe, quienes la vieron con su novio Joaquín Alcuceno (15) en el ingreso a la escuela pero ambos decidieron no entrar. Desde ese momento, alrededor de las 7.40, no supieron más de ellos.

Ambas familias radicaron la denuncia, ya que intentaron llamarlos y los teléfonos están apagados.