Decisión. Al confirmar los grave casos de abuso contra los niños, el juez Martín Heredia Zaldo ordenó detener a la madre y también al acusado de ultrajarlos.

Un sujeto de 54 años fue detenido en Chimbas, como principal sospechoso de haber abusado y corrompido sexualmente a tres hermanitos, luego de comprar sus servicios sexuales a la propia madre de los niños cuando era su vecina en Rawson. Las víctimas son dos varones de 14 y 16 años (este último con síndrome de Down y un marcado retraso madurativo) y una nena de 9 que ya perdió su virginidad, dijeron fuentes judiciales y policiales.



La madre de esos chicos había sido detenida el 14 de septiembre pasado por orden del juez de Instrucción Martín Heredia Zaldo, luego de recibir una segunda denuncia por parte de su expareja y padre de los niños. El primer reclamo de justicia del hombre lo concretó en mayo pasado, luego de que lo llamaran de la escuela especial a la que concurre su hijo mayor por las "testes" o verrugas que le habían detectado.



El caso no llegó a ninguna detención porque no se pudo establecer si esas formaciones eran o no consecuencia de reiterados abusos. Y porque el menor no pudo ser entrevistado a causa de su condición.



La segunda denuncia recayó en el juzgado que dirige Alberto Benito Ortiz, quien derivó el caso a Heredia Zaldo cuando supo del primer reclamo. En esta última ocasión, hubo graves acusaciones contra la madre de los niños. Según el denunciante, su hermana (tía de los chicos) le había contado las aberrantes maniobras que ejecutaba la mamá de los niños llevándolos hasta la casa del vecino. En ese relato, la sospechosa aparecía también como autora de graves abusos contra sus propios hijos.



Sin embargo en Cámara Gesell la nena no dio mayores detalles y el mayor siguió sin poder ser entrevistado. Los datos claves del caso los aportó el hermano del medio, quien no mencionó a su mamá como autora de abusos, pero sí como la persona que los llevaba hasta la casa de González o Gonzalito para que los sometiera, al menos durante un año, indicaron.



Cuando la mujer fue detenida rechazó los cargos en su contra. Es más, señaló al chico del medio como autor de los abusos contra sus hermanos y también cargó las tintas contra la tía de los niños, dijeron las fuentes.



La otra pata del caso siguió siendo un misterio hasta que un familiar de los niños reveló que el tal González, al que no hallaban porque se había mudado de Rawson, era un tal Juan Carlos González y trabajaba en un comercio de Capital. Allí lo buscaron sin éxito. Tampoco pudieron hallarlo en la casa de uno de sus hijos, pero finalmente lo encontraron en Chimbas.



Ahora podrá defenderse ante el juez cuando lo lleven a prestar declaración indagatoria. Por ahora, está muy complicado.