COMPLICADO. El sospechoso está señalado en 7 asaltos a comercios atendidos por mujeres. En cuatro de esos ataques abusó de sus víctimas.

No era un asaltante más. Su modo de atacar tenía una marca distintiva: siempre locales comerciales atendidos exclusivamente por mujeres. Otro hecho que llamó la atención de los pesquisas fue que en la mayoría de esos asaltos las víctimas sufrieron abusos sexuales, como manoseos y, al menos en un caso, una práctica de sexo oral, indicaron fuentes policiales.



Además, tenía una zona delimitada para perpetrar: casi todos los comercios atacados están situados en las calles Ignacio de la Roza, Comandante Cabot y Meglioli, en Rivadavia.



Pero hubo un error de cálculo en el monitoreo que el sospechoso realizó sobre los movimientos de cada blanco. Y en uno de ellos no tomó en cuenta una cámara de seguridad que grabó en video su maniobra. Y fue su fin.

Ayer, policías de Robos y Hurtos que dirige el subcomisario Carlos Calívar, llegaron hasta su casa en el barrio Jardín de La Bebida, Rivadavia, y lo metieron preso. El sujeto fue identificado solo por su apellido, Figueroa. Tiene 36 años y en la Policía no lo tenían registrado entre los asaltantes conocidos.



Según fuentes policiales, los pesquisas secuestraron ropa, teléfonos y otras pruebas claves que lo complican en al menos 7 robos cometidos entre fines de noviembre y el 10 de diciembre pasado.



Dos de esos asaltos ocurrieron en sucursales distintas de la firma ‘Agrosalta Cooperativa de Seguros’ y otros cinco en maxikioscos. Además, en cinco de esos ataques usó ropa y elementos usuales de custodios de vigilancia privada, indicaron.



Se supone que en muchos de sus golpes usó un arma de fuego, aunque ayer no le secuestraron ninguna.



Ese hecho podría favorecer al sospechoso pues al no haber arma incautada no se sabe si es o no apta para el disparo y por eso podría pedir su excarcelación. Sin embargo la práctica de sexo oral en uno de los casos lo complicaría, pues ese episodio es equiparado en la Justicia a una violación. En ese caso las penas se elevan y lo más probable es que no quede libre.