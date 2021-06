En la mañana de este lunes, el ahora excoordinador del Museo Gnecco, Carlos Campodónico, se presentó ante el juez y decidió declarar por la causa sobre distribución de pornografía infantil por la que quedó detenido tras un allanamiento realizado en su vivienda de Rivadavia, el pasado viernes por la noche. Allí aseguró: "He visto videos sexuales, pero no trafiqué con ellos".

Luego de no aceptar un juicio abreviado, Campodónico, afirmó ante el juez: "Tráfico de videos sexuales de menores, yo no lo he hecho. A veces he recibido y visto, sí. Pero no he traficado videos".

Y agregó: "Ni siquiera he vendido pornografía infantil, eso tampoco, jamás, jamás. Siempre he sido una persona buena, trabajadora. He trabajado en muchos lugares y nunca he tenido problemas con nadie, menos con gente menor, eso jamás".

Para volver a asegurar: "Que alguna vez pueda haber recibido videos sí. Pero comercializarlos, no".

Cabe recordar que, Campodónico fue detenido por orden del juez de Garantías Federico Rodríguez, a pedido de la coordinadora de la UFI ANIVI, Valentina Bucchiarelli, por la sospecha de que es parte de una red internacional que trafica pornografía infantil a través de redes sociales.

Fue el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC) quien constató que, al menos una de las direcciones electrónicas que participaban en el tráfico de imágenes con niños abusados se localizaba en Rivadavia, San Juan. Y así lo denunció a la Unidad 24/7 que desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, colabora con una red mundial de delitos informáticos y tiene convenio con todas las fiscalías del país.

Las imágenes que complican a Campodónico llegaron en un reporte enviado por la Unidad 24/7 a fines de mayo pasado a la UFI ANIVI. Y desde entonces la fiscal Valentina Bucchiarelli con sus colaboradores iniciaron una investigación, que cuajó en un pedido formal de detención contra el excoordinador del museo.

Ahora se intenta establecer si era consumidor o cumplía otro rol en el tráfico. Lo que se espera se conozca en las próximas horas.

Campodónico es un referente de la cultura local. Fue vicepresidente del Centro de Genealogía y Heráldica desde su creación en 2004 y hasta 2016, completó la carrera de Gestión Cultural, se especializó en Diseño de Interiores y también en Patrimonio. Todos esos méritos le valieron para que en octubre pasado lo designaran al mando del museo, pero luego de su detención el propio gobernador Sergio Uñac ordenó echarlo de ese cargo en el que estaba como contratado, indicaron fuentes oficiales.