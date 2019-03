Un anciano de 77 años por poco no terminó linchado por su propios familiares la noche del domingo, cuando descubrieron, por un video, que abusaba de su nieta de 11 años y de su bisnieta de 8 años. Esas imágenes estaban en el teléfono de una de las niñas que había estado jugando y, al parecer por descuido, dejó el aparato grabando justo cuando su abuelo cometía uno de los ultrajes. Según la Policía, el contenido de ese video es ‘contundente’ y ayer se hablaba de que las niñas pudieron haber sido violadas por el ‘depravado’. Fue el papá de una de las niñas quien descubrió el video y enseguida se supo que además de esa niña, abusaba también de la otra. En un momento hubo un franco intento por ajusticiar al abusador, pero la ofuscación no pasó a mayores y los mismos familiares decidieron llevar al sospechoso hasta la seccional 6ta, dijeron fuentes del caso. Ahora, se espera el informe del médico para saber si fueron o no violadas, y la entrevista de las niñas en Cámara Gesell.