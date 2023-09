La dueña de la estética "Eros For Men", Lilian Patricia Coria (60), recibió un nuevo revés de parte de la Corte de Justicia de San Juan. El 7 de julio pasado, los ministros Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur habían rechazado un planteo de la Defensa para revisar la causa por la que la esteticista Patricia Coria (60) fue condenada a 4 años de cárcel, y esta vez desecharon un recurso extraordinario federal (para poder recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación) interpuesto por la propia Coria y su abogado, Nicolás Fiorentino, contra esa resolución, dijeron fuentes judiciales.

De esta manera, al considerar que el fallo queda firme, el fiscal Juan Manuel Gálvez (UFI Cavig) ya pidió al juez Alberto Caballero que ordene detener a Coria para que cumpla la condena en el Servicio Penitenciario Provincial.

NUEVO FALLO

El nuevo fallo de la Corte fue emitido este jueves. El defensor Fiorentino afirmó a este diario que ahora recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dijo que hasta que no se defina esa instancia su clienta debe continuar en libertad. Explicó que este nuevo rechazo en la Corte no implica que el fallo quede firme, pues le queda cuestionar llegar a la Nación a través de un "recurso de queja".

La pena de 4 años a Coria la impuso un tribunal el 4 de octubre del año pasado al considerar probado que entre el 23 de febrero y el 6 de mayo de 2022 promovió, facilitó y explotó económicamente la prostitución de una de sus empleadas en su casa de masajes que funcionaba en 25 de Mayo, al Este de Mendoza, en Capital.

Tras la resolución de la Corte del 7 de julio, el abogado Fiorentino volvió a plantear ante el máximo tribunal local un recurso para evitar que su clienta vaya a la cárcel, algo que se espera de quedar firme el fallo: la ley establece que quienes reciban castigos mayores a 3 años deben cumplirlos efectivamente en el Penal de Chimbas.

Fiorentino considera que su clienta no debe ir a prisión porque el fallo aún no está firme ya que, cuando fue juzgada, no se cumplieron normas del procedimiento de cómo se debe actuar en causas penales; se valoró arbitrariamente la prueba; y se violaron algunos de sus derechos amparados por la Constitución Nacional.

Uno de los argumentos del defensor fue que no existió prostitución. Y que en todo caso, cualquier persona tiene el derecho a autodeterminarse sobre su libertad sexual, pues nadie había obligado a la ahora exempleada de Coria a tener ese tipo de contacto, a pesar de negar la existencia de esa situación en el local comercial.

La propia Coria dijo que la joven la denunció para zafar, pues unos días antes le había robado dinero a un cliente. Y que era la primera vez que le pasaba algo así en sus 40 años de trayectoria, en los que tuvo como clientes a políticos, altos funcionarios judiciales, empresarios o gente del ambiente de la televisión.