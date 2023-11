Juan Pablo Echegaray quedó inhabilitado para manejar por 1 año. La familia de la víctima Lucía pretendía que quedara preso.

"No voy a declarar pero aprovecho el momento para dar mi más sentido pésame a la familia Rubiño y expresarles mis condolencias, esto es muy doloroso, para todos. También voy a decir que yo no he sido parte de este accidente". Lo dijo ayer Juan Pablo Echegaray (18) luego de escuchar la acusación de Fiscalía y la Parte Querellante, sobre un caso resonante: la muerte de Lucía Rubiño, la chica de 16 años que, a las 3,24 del pasado 15 de octubre, murió atropellada por un Renault Sandero que conducía un chico de 17 años y la aplastó contra la pared de una casa de la calle Zonda, metros al sur de Paraná, en el interior del barrio Profesional, Rivadavia.

El descontrol del menor fue, según el fiscal coordinador Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano (UFI de Delitos Especiales), porque Echegaray, "a baja velocidad", invadió el carril contrario de circulación cuando transitaba por Zonda hacia el Sur. Y el otro conductor, que iba muy rápido, dio el volantazo y alcanzó a frenar, pero no pudo, cruzó una cuneta, chocó un árbol y se estrelló contra la pared, aprisionando por la pelvis a la víctima, que conversaba con amigos.

La prueba de cómo ocurrieron los hechos fue, principalmente, los videos de cámaras de seguridad del barrio y de un comercio. También los testigos. Por eso, Fiscalía le imputó a Echegaray su autoría "paralela o concomitante" en el delito de homicidio culposo. Y también por "crear una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente" (artículo 193 bis del Código Penal). Esto último por las maniobras a elevada velocidad que, según Fiscalía, Echegaray y al menos otros cinco jóvenes en autos realizaron dentro del barrio, antes del accidente.

Luego de dar a conocer los hechos y las pruebas que, en principio, sirven para imputar a Echegaray, el fiscal Grassi pidió 12 meses para investigar, que durante ese tiempo el joven se someta a varias reglas de conducta y que, por igual período, se le retenga la licencia de conducir y se lo inhabilite, pedidos a los que accedió el juez de Garantías Federico Rodríguez.

INVESTIGACIÓN

Por la muerte de Lucía ya es investigado en la Justicia de la Niñez el chico que la atropelló. Le atribuyen homicidio simple con dolo eventual (penas de entre 8 y 25 años), que se configura cuando el autor del delito pudo prever o representarse que a causa de su acción podía matar, pero eso no le importó y continuó con su conducta.

Esa figura pretendía que le imputaran ayer a Echegaray (hijo del juez federal Hugo Echegaray), el abogado de la Parte Querellante, Maximiliano Sansó. En la audiencia estuvo acompañado por el padre de la víctima, Jorge Rubiño, quien se mostró muy conmovido.

A tono con ese planteo, Sansó buscó que el juez dejara por 12 meses con prisión preventiva a Echegaray, pues consideró que el joven intentó siempre obstaculizar la investigación, ya que mintió cuando la Policía llegó al barrio por primera vez por las múltiples llamadas al 911 de vecinos, a causa de la elevada velocidad y otras maniobras peligrosas en vehículos aquella madrugada. El propio Echegaray salió de una casa y le dijo a un policía -según Fiscalía- que era otra camioneta similar a la que él conducía la que había llegado a dejar unos chicos y se había ido a las "patinadas y rayadas".

Según Sansó, al "fugarse" de la escena del hecho tras el accidente, imposibilitó hacer un dosaje para saber si estaba ebrio o incautar la camioneta para determinar si estaba preparada para picadas. También "obstaculizó" porque luego del episodio se defendió en redes sociales diciendo que no había participado en el accidente y tomaba "debida nota" de quienes lo calumniaban, algo que para el defensor fue una "amenaza" para los testigos del hecho.

La defensora de Echegaray, Sandra Leveque, rechazó los delitos que le atribuyeron a su cliente y se opuso a los pedidos de la Parte Querellante, principalmente al que buscaba que el hecho se calificara de manera más grave y se lo dejara preso al joven.