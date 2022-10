Lilian Patricia Coria (59), dueña de la estética "Eros For Men", fue declarada culpable pero de un delito menos grave que el que le había imputado el Ministerio Público Fiscal (MPF), por lo que este martes el fiscal Juan Manuel Gálvez (UFI Cavig), en el juicio de cesura, en el que las partes deben volver a alegar haciendo referencia a la pretensión punitiva, deberá reajustar la pena que quiere para la imputada.

En ese sentido, Coria puede recibir entre 4 y 6 años de prisión de cumplimiento efectivo por promover, facilitar y explotar económicamente la prostitución de la joven que denunció lo que vivió en esa estética ubicada sobre calle 25 de Mayo, al Este de Mendoza, Capital.

Fiscalía había adelantado en el inicio del debate que iría por una condena de 9 años para la sospechosa, pero ahora, con el ajuste que hicieron los jueces Alberto Caballero, Gema Guerrero y Verónica Chicón a la calificación (consideraron que no se probó la situación de vulnerabilidad de la víctima), esa pena no es posible. Al respecto, fuentes judiciales confiaron a este diario que el fiscal Gálvez irá por el máximo posible, es decir, 6 años de cárcel.

En la otra vereda, los defensores Leonardo Villalba y Laura Reus, que en esta instancia no pudieron lograr la absolución de Coria, indefectiblemente solicitarán que se le aplique el mínimo de 4 años. No obstante, ya adelantaron que apelarán el fallo desfavorable y que agotarán todas las instancias posibles para derribar la culpabilidad de su defendida. Más, sabiendo que todo lo que dure ese proceso de reclamos será una bocanada de aire para la imputada, pues hasta que el fallo no quede firme Coria no irá presa.

¿Por qué? Porque Fiscalía no pudo conseguir la preventiva de la acusada. Los jueces rechazaron conceder la prisión preventiva argumentando que el MPF hizo el pedido de forma "intempestiva", sin fundamentar el pedido.

Es por eso que este martes, reciba los años que reciba, Coria salirá caminando de Tribunales. E irá presa si el fallo queda firme.

Cabe recordar que la hija de Coria, Natalia Pablo (29), fue absuelta por pedido de la propia Fiscalía, pues por las pruebas recolectadas en el juicio le achacaron el delito de encubrimiento, que no aplica entre familiares.

EL CASO

La joven denunciante, de 19 años, por necesidad, buscó el trabajo de masajista que se ofrecía en la estética de Coria. Empezó a trabajar en febrero pero en los primeros días de mayo pasado le dijo que se iría porque ya no soportaba, pues le parecía asqueroso y se sentía denigrada por tener trato sexual con hombres (ella tiene otra inclinación sexual) a cambio de un porcentaje del pago. Según la joven, esos servicios se categorizaban: 'sensitivo' era la masturbación y el acceso del cliente a tocar y besar a la masajista. Y el completo, que incluía la penetración.

Entre las pruebas citadas por el fiscal, se incluyó el relato de la víctima, los informes sobre su estado psicológico, los testimonios de otras tres empleadas que admitieron haber practicado relaciones sexuales a cambio dinero en la estética, y el de una depiladora que aseguró saber que esas mujeres ofrecían esos servicios, por las diferencias a la hora de cobrar.