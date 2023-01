Un accidente un tanto insólito y absolutamente desafortunado provocó la muerte de un motociclista, a quien se le cayó encima un árbol de gran tamaño cuando conducía por una calle de Capital, acompañado por su hijo, que resultó herido y anoche se recuperaba en el Hospital Rawson pero sin poder salir de un profundo estado de shock.

La víctima fatal fue Raúl Alejandro Rodríguez, de 42 años. Su hijo se llama Alejandro Exequiel Rodríguez Contreras y tiene 19. Su casa está en Pocito, en la zona de Vidart y 6.

Víctima. Raúl Alejandro Rodríguez.

La desgracia ocurrió durante la mañana de ayer, alrededor de las 7,45. Fue cuando padre e hijo se dirigían a su trabajo como operarios de una empresa. Raúl Alejandro Rodríguez guiaba la Zanella 150 cc, mientras que el chico iba sentado atrás. Todo fue de un momento a otro, cuando transitaban por la calle San Miguel en dirección al norte. Justo antes de llegar al cruce con Reconquista, el árbol se desplomó sobre ellos, principalmente sobre el conductor, cuyo cuerpo terminó aplastado entre la moto y el árbol y falleció en el acto, dijeron fuentes judiciales.

Fue todo tan rápido que no le dio tiempo al hombre de frenar, ni de acelerar, ni de hacer nada para evitarlo”. Milagros Rodríguez Testigo

La suerte del joven fue distinta, porque sufrió lesiones menores y sobrevivió, aunque anoche demostraba un terrible daño en su salud mental, creen los pesquisas, por el hecho de haber vivido tremendo accidente y de haber visto el cuerpo sin reacción de su padre.

"Está bien, está consciente. Tiene dolor de pecho porque lo tiene hinchado y por ahí le cuesta respirar, y en una de las rodillas. Él sabe que su padre ha muerto pero no dice nada, está callado, no habla y yo tampoco le pregunto porque está en shock, en ese sentido está muy mal", reveló Ramón, primo del sobreviviente, quien anoche lo acompañaba en el sector de Urgencias del Hospital Rawson.

Desplome letal. Al parecer, las últimas lluvias socavaron el árbol, aflojando el suelo. El ejemplar estaba seco y cayó justo sobre la moto.

El caso es investigado por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi, cuyo equipo recolectaba ayer testimonios de testigos. Es el caso de Milagros Rodríguez, una chica que esperaba el colectivo cuando vio el momento en el que cayó el árbol. "Cuando largó el semáforo de la San Miguel, pasó un auto y detrás venía la moto, justo en ese momento cayó el árbol. Fue todo tan rápido... al hombre lo aplastó automáticamente, ya estaba fallecido y no lo podíamos tocar. Y las piernas del hijo quedaron abajo del árbol. Él estaba ahí y no decía nada, se lo veía consciente, pero shockeado. Fue muy impactante, corrimos pero no podíamos hacer nada. Toda la gente quería levantar el árbol pero no se podía", relató.

Según los investigadores, el árbol estaba seco. Creen que las últimas lluvias aflojaron el suelo, facilitando el desprendimiento desde la raíz. Al respecto, desde la Municipalidad de la Capital confirmaron que no existía ninguna denuncia vecinal sobre el ejemplar caído. Sí hay registros de una poda en altura a causa de ramas secas, indicaron. Además, señalaron que horas atrás se había trabajado en la extracción de un árbol ubicado a poco más de 100 metros, a raíz de la denuncia de un vecino que dio a conocer que estaba seco.

La tarea de la UFI Delitos Especiales es determinar si alguien pudo tener alguna responsabilidad penal. Mientras que la familia puede reclamar un resarcimiento por otras vías.