Se llama Antonio Esteban Castro y este sábado fue condenado con la pena de 12 meses de prision de cumplimiento efectivo por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas simples. El sujeto en constantes oportunidades golpeó a la madre de sus cuatro hijos con golpes de puño, también amenazó a la mujer para que retirara la denuncia.

La denunciante mantuvo una relación durante 16 años con Castro, con quien tienen cuatro hijos en común. Durante los años que estuvo en pareja con el sujeto sufrió varios hechos de violencia de género. Castro la agredió en muchas ocasiones de forma verbal y fisica. La denuncia más reciente que le hizo fue el 28 de enero del 2023 porque el hombre la había agredido físicamente, en esa ocasión el hombre fue condenado a 6 meses de prision condicional.

El día 17 de enero cerca de las 3 de la madrugada, la mujer se encontraba en su casa, acostada junto al sujeto, mientras que los niños más chicos dormían en la misma habitación que la de ellos. Al cabo de unos minutos, Castro despertó a la mujer de una piña en la nunca. "Levantate que los perros están ladrando porque hay alguien afuera", le dijo. La mujer se levantó, abrió la puerta del frente de la casa y salió de la casa. El hombre fue detrás suyo y al notar que no había nadie le dijo: "Vos pensás que soy tonto, si es un macho tuyo el que estaba afuera"m le dijo. La víctima lo negó y Castro le volvió a dar otro golpe de puño en su estómago al mismo tiempo que la insultaba, diciéndole "sos una put...".

Después de darle nuevamente dos golpes en el estómago, la amenazó que no hablara: "baja la voz porque se van a levantar los niños". El violento la amenazó: "Las cosas no van a quedar así, viste el palo ese (señalando a un palo, fabricado por él, tipo bate de béisbol, de color claro, material de madera, de un metro de largo ubicado detrás de la cama) te lo voy astillar en la cabeza, si vos querés que me vuelva loco lo voy hacer, igual que antes", le dijo. La mujer lo denunció y el sujeto quedó detenido en la comisaria.

El 21 de febrero, cuando sus hijos adolescentes fueron a visitar a su padre, el hombre le envió un mensaje a la mujer. Le dijo que si no retiraba la denuncia "me iba a pegar a donde más me dolía", relató la víctima en su denuncia. "Con mi hija me mandó a decir que se iba a meter con mi familia", agregó la denunciante.

En juicio abreviado, se condenó a Antonio Esteban Castro, a sufrir la pena de seis meses de prisión de ejecución efectiva, por resultar autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas simples pero por unificación de penas con la condena anterior, deberá cumplir la pena única de 12 meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.