Un hombre chocó con su automóvil contra un poste en el barrio porteño de Agronomía y se resistió fuertemente a ser detenido, por lo que tuvieron que intervenir al menos cinco efectivos de la Policía de la Ciudad para controlarlo. El siniestro se registró alrededor de las 6.45 en la avenida San Martín, entre Pedro Morán y Asunción, y el conductor y su acompañante no tuvieron heridas por la colisión.



El hombre que conducía el vehículo se resistió a bajar cuando los policías le requirieron documentación y, en medio de forcejeos, fue detenido por cinco agentes y llevado hasta el patrullero, donde comenzó a las patadas y rompió un vidrio.



Sol, la acompañante del hombre detenido, dijo que el hombre reaccionó mal porque “la Policía no fue amable de hablarle como corresponde y nos quisieron amenazar” y agregó que cuando lo sacaron del automóvil “le quisieron pegar”.



La mujer admitió que no contaban con alguna de la documentación requerida para circular con el vehículo, como el seguro del automóvil, y que habían consumido alcohol previamente porque venían de un boliche. “Hizo una mala maniobra y chocamos”, sostuvo la acompañante, pero insistió ante las cámaras de televisión que el hombre se resistió a ser detenido porque los policías “lo sacaron de sus cabales”.



Luego de una hora del siniestro, una ambulancia del SAME llegó al lugar para asistir a la persona mientras los agentes policiales lograron ingresarlo a otro patrullero para trasladarlo a la comisaría.