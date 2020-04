Durante la mañana de este martes, autoridades realizaron un operativo de control en los comercios sanjuaninos y clausuraron tres comercios de Capital que estaban trabajando a pesar de no estar habilitados para hacerlo, en medio del proceso de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Entre ellos, Maxi Brant y un local sobre calle Tucumán pasando San Luis, de la firma Zoberman, quien es intensamente buscado por la Policía acusado de haber firmado las citaciones a los empleados para que se presentaran a trabajar. En este complejo contexto, en la siesta de hoy los inspectores continuaron con su tarea y clausuraron una fábrica textil, esta vez en Rawson, y detuvieron a su dueño: Sergio Vallejo Mini.

De acuerdo a lo consignado por fuentes judiciales, aproximadamente a las 15.30, agentes policiales llegaron a la empresa Zonda Safety Gear, ubicada en Ruta 40 antes de Calle 5. En el galpón, que carece de carteles y ni siquiera tiene ventanas, constataron que había 30 operarios en funciones. De inmediato, los uniformados le solicitaron a Vallejo MIni las autorizaciones correspondientes de habilitación: no pudo acreditar nada; aunque intentó justificar las labores de los empleados al decir que confeccionaban elementos de higiene sanitaria -actividad exceptuada de la cuarentena obligatoria-. Sin embargo, la evidencia era visible: los empleados estaban abocados a la fabricación, en cantidades industriales, de camperas y algunos pasamontañas. Vallejo Mini no pudo validar su presencia fuera de su domicilio, debido a que los permisos de circulación eran nacionales y no podía ser comprobada su legitimidad.

Así las cosas, el dueño de la empresa textil será juzgado bajo Flagrancia por la violación a las medidas ordenadas para impedir la propagación de una epidemia, y desobediencia a la autoridad.

Video: