Carlos Varela (44) será exhumado para hacerle una autopsia con la idea de saber si hicieron pasar un crimen por una muerte común por infarto.

En teoría, el caso tiene todos los condimentos de una película: versiones contradictorias, ritos umbandas, una relación de pareja conflictiva y, lo hipotéticamente más grave, la supuesta confabulación para hacer pasar un crimen por una muerte común por infarto. Más cerca, en la realidad, el supuesto episodio puede tener una gran similitud con el caso de la socióloga María Marta García Belsuce ocurrida en 2002 en un exclusivo country de Buenos Aires: la sepultaron con un certificado médico que daba fe de una muerte accidental en la ducha, cuando en realidad la habían asesinado de 5 tiros (ver aparte). El caso en cuestión es del técnico en geología Carlos Miguel Varela (44) sepultado el 1 de octubre pasado, luego de que una médica prima de su esposa certificara que murió a causa de un infarto de miocardio, dijeron fuentes judiciales.



Pero el 11 de octubre pasado, un hermano del fallecido que es médico y vive en Santa Cruz, Ariel Varela, llegó a la fiscalía de Ana Lía Larrea y denunció que su hermano pudo ser víctima de un homicidio.



El denunciante dejó constancia de las supuestas contradicciones de su cuñada (a la que vinculó al culto umbanda y con una conflictiva relación con su hermano) pues a él la mujer le dijo que Carlos había recibido un transplante y había muerto de una sobredosis de insulina. Pero él dudó porque Carlos no era diabético y en su cuerpo no tenía cicatrices de un transplante, indicaron.



Y más que nada, sospechó porque él dijo haber visto hematomas en la zona de la nuca y la espalda de Carlos, al que describió en una postura propia de alguien que murió tras recibir un golpe y no por un problema al corazón, precisaron.



"Sólo puedo confirmar que la denuncia existe, porque mi cliente tiene fundadas sospechas de la existencia de un delito. Y hemos pedido que se investigue para llegar a la verdad, pero no puedo dar más precisiones... soy muy respetuoso del criterio del señor juez", dijo Maximiliano Páez Delgado, abogado de la parte querellante.



Según voceros judiciales, la fiscal ya pidió al juez de Instrucción Martín Heredia Zaldo exhumar el cuerpo para realizar la autopsia que servirá para confirmar la existencia del escándalo, o no. Y el juez ya decidió avanzar para llegar al fondo.

Martín Heredia Zaldo, juez

Ana Lía Larrea, fiscal

Maximiliano Páez Delgado, abogado.

El crimen de María M. García Belsunce

Fue hace 15 años, el 27 de octubre de 2002. La autopsia y otras pruebas revelaron que ese día la socióloga María Marta García Belsunce (50) fue asesinada de cinco tiros en la nuca. Y que al menos dos de sus hermanos, un cuñado, un vecino y un médico que certificó una muerte no violenta, encubrieron al autor del crimen, supuestamente su propio esposo, Carlos Carrascosa, condenado a perpetua en una sentencia que fue confirmada por un tribunal de casación y que quedó sin efecto en diciembre pasado, cuando la Corte de Buenos Aires lo absolvió y lo liberó (el fallo no está firme). Ahora, Nicolás Pachelo y su ex esposa Inés Dávalos (ex vecinos) están sospechados en el crimen.